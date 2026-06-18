به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی پنجشنبه شب در چهارمین شب از ماه محرم در مسجد جامع گناوه، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) و یاران باوفایش، با اشاره به فضیلت شب جمعه این شب را شبی سرشار از رحمت، مغفرت و استجابت دعا دانست و اظهار کرد: خداوند متعال درهای رحمت خویش را در این شب به روی بندگان می‌گشاید و آنان را به توبه، بازگشت و راز و نیاز با پروردگار فرا می‌خواند.

امام جمعه گناوه با اشاره به جایگاه دعا در زندگی انسان افزود: دعا یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباط بنده با خداوند است و قرآن کریم تصریح می‌کند که اگر دعا و تضرع بندگان نبود، خداوند توجهی به آنان نمی‌کرد، البته استجابت دعا شرایطی دارد و انسان باید زمینه‌های قبولی دعا را در زندگی خود فراهم سازد.

وی یکی از مهم‌ترین موانع استجابت دعا را آلودگی به گناه و کسب روزی حرام عنوان کرد و گفت: اگر انسان در مسیر حلال گام بردارد و از گناه دوری کند، زمینه اجابت دعا و نزول برکات الهی فراهم خواهد شد، گناه نه تنها مانع استجابت دعاست، بلکه موجب تغییر نعمت‌ها و نزول بلاها در زندگی انسان می‌شود.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی با استناد به روایتی از امام حسین (علیه‌السلام) خاطرنشان کرد: فردی نزد آن حضرت آمد و از ناتوانی خود در ترک گناه شکایت کرد، امام حسین (ع) پنج راهکار بیان فرمودند که نخستین آن این بود که اگر می‌خواهی گناه کنی، از روزی و رزق خدا استفاده نکن؛ و چون چنین چیزی ممکن نیست، انسان باید از نافرمانی پروردگار پرهیز کند.

وی ادامه داد: امام حسین (ع) در ادامه فرمودند اگر می‌توانی از قلمرو حکومت الهی خارج شو، در جایی گناه کن که خدا تو را نبیند، هنگام فرا رسیدن مرگ از خود دفاع کن و در برابر مأموران الهی مقاومت نما؛ و چون هیچ‌یک از این امور امکان‌پذیر نیست، انسان عاقل راه بندگی و اطاعت خداوند را در پیش می‌گیرد.

امام جمعه گناوه با اشاره به آثار زیانبار گناه در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: گناه، نعمت‌های الهی را از انسان سلب می‌کند و زمینه سقوط معنوی و مادی افراد را فراهم می‌آورد. بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های زندگی نتیجه غفلت از دستورات الهی و گرفتار شدن در دام معصیت است.

وی با استناد به فرمایشات امام سجاد (علیه‌السلام)، ظلم به مردم را از مهم‌ترین گناهانی دانست که موجب سلب نعمت‌های الهی می‌شود و تصریح کرد: هیچ حکومتی با ظلم پایدار نمی‌ماند ممکن است جامعه‌ای با کفر باقی بماند، اما با ظلم دوام نخواهد داشت.

رکنی حسینی همچنین ترک کارهای خیر، رها کردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر و ناسپاسی در برابر نعمت‌های الهی را از دیگر عوامل زوال و سلب نعمت‌ها برشمرد و گفت: جامعه‌ای که این واجبات الهی را کنار بگذارد، زمینه سلطه افراد ناشایست و گسترش آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

گفت: امام محمد باقر(ع) فرمود : در جامعه ای که امر به معروف و نهی از منکر ترک شود زمینه سلطه افراد ناشایست فراهم می شود و هر چه دعا کنند مستجاب نخواهد شد و لذا خداوند ملاک برتری امت رسول خدا (ص) را امر به معروف و نهی از منکر می داند.

ضرورت شکرگزاری نعمت‌های الهی و پرهیز از کفران نعمت

وی با تأکید بر ضرورت شکرگزاری نعمت‌های الهی و پرهیز از کفران نعمت ها ،افزود: سلامت، امنیت، خانواده، رزق و روزی و توفیق بندگی، همگی از نعمت‌های بزرگ خداوند هستند و انسان مؤمن باید همواره قدردان این نعمت‌ها باشد.

امام جمعه گناوه در بخش پایانی سخنان خود به مقام والای حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) و فداکاری‌های آن بانوی بزرگ اسلام اشاره کرد و با ذکر مصائب فرزندان آن حضرت و یاران امام حسین (ع) در واقعه عاشورا، به بیان گوشه‌ای از رشادت‌ها، ایثار و وفاداری خاندان اهل بیت (علیهم‌السلام) پرداخت.