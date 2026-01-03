امام جمعه گناوه:اعتکاف فرصت تربیتی و معنوی برای تقویت ارتباط باخدا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدلهادی رکنیحسینی عصر شنبه در جمع معتکفین خواهر در مسجد ابوالفضلالعباس (ع) گناوه، ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رجب، میلاد باسعادت امیرالمؤمنین علی علیهالسلام، روز پدر و گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: اعتکاف یک فرصت ارزشمند تربیتی و معنوی برای تقویت ارتباط با خداوند متعال است و خدا را شاکریم که امسال نیز شاهد استقبال گسترده مردم، بهویژه جوانان و بانوان، از این سنت حسنه در شهرستان گناوه هستیم.
وی با اشاره به رشد چشمگیر مشارکت مردم در آئین اعتکاف افزود: طبق آمار ارائهشده، امسال نسبت به سال گذشته شاهد رشد حدود ۲۵ درصدی حضور معتکفین در سطح شهرستان بودهایم که این امر نشاندهنده رشد معنوی جامعه و توجه ویژه مردم به برنامههای دینی و عبادی است.
امام جمعه گناوه با قدردانی از همکاری فرمانداری، اداره تبلیغات اسلامی، حوزههای علمیه، طلاب، خیرین و همه دستاندرکاران برگزاری اعتکاف، تصریح کرد: برگزاری این مراسم بزرگ بدون همراهی مردم و خیرین ممکن نبود و با وجود افزایش هزینهها، این عزیزان با تمام توان در کنار برگزارکنندگان بودند و زمینه حضور حدود هزار معتکف در بیش از ۲۲ مسجد و مکان عبادی شهرستان را فراهم کردند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عظمت میلاد امیرالمؤمنین علی علیهالسلام در خانه کعبه، این واقعه را بینظیر در تاریخ اسلام دانست و گفت: محبت و ولایت امیرالمؤمنین نعمتی بزرگ است که خداوند به بندگان خاص خود عنایت میکند و اعتکاف فرصتی مغتنم برای تقویت این محبت و تقرب به درگاه الهی است.
حجتالاسلام والمسلمین رکنیحسینی با تأکید بر اهمیت دعا در ماه رجب، این ماه را ماه رحمت، استغفار و نزدیکی به خداوند دانست و خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند دعا برای جوانان، خانوادهها، رفع مشکلات کشور، عزت و امنیت ایران اسلامی و سلامتی رهبر معظم انقلاب هستیم.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: این شهید والامقام تا آخرین لحظه عمر خود برای دفاع از حرم و امنیت امت اسلامی ایستادگی کرد و امروز نیز راه و مکتب او الهامبخش مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدها و توطئههای دشمنان است.
امام جمعه گناوه از تلاشهای مسئولان، هیئت امنای مسجد، مدیریت و خادمان مسجد، بانوان فعال فرهنگی و همه معتکفین خواهر تقدیر کرد و از آنان خواست تا در این ایام نورانی، با دعا و استغفار، خیر و صلاح جامعه اسلامی را از خداوند متعال مسئلت کنند.
این دیدار به همراهی دانیال اسفندیاری فرماندار و حجتالاسلام محمدی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان، انجام شد و پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، از بخشهای مختلف مسجد از جمله ایستگاه مطالعه و طرح ختم صلوات بازدید و از نزدیک در جریان روند برگزاری برنامههای معنوی اعتکاف قرار گرفتند.
دادن هدیه به معتکفین نوجوان از دیگر بخشها بود.
