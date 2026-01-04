به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد ولی مقدم با بیان اینکه این مراسم با سخنرانی حجتالاسلام برگی و صفوی برگزار میشود، عنوان کرد: همچنین مراسم عزای پیامآور کربلا با نوای استاد حاج غلامرضا عینیفرد و کربلایی حسین عینیفرد خواهد بود.
وی اضافه کرد: این مراسم یکشنبه و دوشنبه ۱۴ و ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۱ و ۳۰ در محل زینبیه اعظم زنجان برگزار میشود.
ولی مقدم با اشاره به رویکرد مردمی این مراسم عنوان کرد: از روزهای گذشته خادمان مسجد زینبیه برای میزبانی از عزاداران فعالیت خود را آغاز کردند.
آیینهای مردمی عزاداری شهادت حضرت زینب (س) در شهرستان زنجان
رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان زنجان در گفتگو با روابط عمومی اوقاف این استان گفت: حضرت زینب کبری سلاماللهعلیها جایگاه والایی در حفظ اسلام دارد. ایشان پیامآور کربلا و الگوی صبر و ایستادگی در برابر ظلم و حوادث سخت و جانکاه است و برگزاری آیینهای عزاداری ایشان در زنجان، جلوهای از عشق و ارادت مردم این دیار به اهلبیت (ع) پیامبر گرامی اسلام محسوب میشود
حجتالاسلام فخرالدین خدابنده لو افزود: مراسم عزاداری در دو مکان شاخص شهرستان برگزار خواهد شد - زینبیه اعظم زنجان: این مراسم در شبهای یکشنبه و دوشنبه ۱۴ و ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۱:۳۰ با سخنرانی حجتالاسلام برگی و صفوی و مرثیهسرایی استاد حاج غلامرضا عینیفرد و کربلایی حسین عینیفرد برگزار میشود. خادمان مسجد نیز از روزهای گذشته با شور و اشتیاق برای میزبانی عزاداران آمادهسازی فضا را آغاز کردهاند.
وی با بیان اینکه روستای مشکین و امامزاده محمد (ع) حاج سیران زنجان: شامگاه یکشنبه ۱۴ دی مراسم عزاداری در این امامزاده عظیم الشان از ساعت ۲۰ مراسم برگزار خواهد شد، ادامه داد: همچنین روز دوشنبه ۱۵ دی حرکت دسته عزاداری روستای مشکین از مسجد محل به سمت امامزاده محمد (ع) از ساعت ۹ صبح آغاز میشود و پس اتمام عزاداری در محوطه امامزاده و برپایی نماز جماعت ظهر و عصر، سفره احسان ناهار از محل نذورات مردم برای عزاداران گسترده خواهد شد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زنجان تأکید کرد: این آیینها توسط مردم اهل بیت دوست، خادمین و همراهی هیئتها و دستههای عزاداری، فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای عاشورا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت است و حضور پرشور مردم نشان میدهد که فداکاری حضرت زینب (س) همچنان چراغ هدایت و الهامبخش جامعه امروز ماست.
