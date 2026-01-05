به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، گادفری چیلابی، سخنگوی سرویس پلیس زامبیا، در بیانیهای گفت که این کشور در طول تعطیلات سال نو، ۱۳۶ تصادف ثبت کرده است.
سخنگوی پلیس گفت که ۳۵ تصادف منجر به جراحات جزئی ۵۶ نفر شده است.
چیلابی گفت که تعداد تصادفات ثبت شده در طول سال نو کمتر از مدت مشابه سال گذشته است که این کشور شاهد ۱۶۶ تصادف جادهای بود.
چیلابی کاهش تصادفات جادهای را به افزایش اقدامات انتظامی، از جمله تشدید گشتزنی در مناطق حادثهخیز، عملیات مدیریت سرعت و افزایش گشتهای پیاده و موتوری در امتداد بزرگراههای اصلی مرتبط دانست.
نظر شما