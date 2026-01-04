کشف زمین خواری ۱۵۰ میلیاردی در میامی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی حسینی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از اعتکاف سمنان اعلام کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان میامی در پی کسب خبری مبنی بر تصرف غیر مجاز اراضی ملی واقع در حاشیه یکی از روستاهای بخش کالپوش، بلافاصله بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: پلیس پس از هماهنگی قضائی، با همکاری کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل مورد نظر اعزام و پس از شناسایی و تأیید تصرف غیر مجاز، ۲۶ هزار و ۲۲۶ متر مربع اراضی ملی، رفع تصرف شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان همچنین با بیان اینکه کارشناسان ارزش اراضی مورد تصرف را ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند، ادامه داد: پس از تکمیل پرونده در این راستا، متهم به مراجع قضائی معرفی شد.

حسینی مبارزه با زمین خواری را یکی از جدی ترین رویکردهای نیروی انتظامی در استان سمنان دانست و از مردم درخواست کرد که در این مسیر پلیس راه یاری نمایند.