۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۳۸

گزارش مهر از حضور پرشور نوجوانان در آئین معنوی اعتکاف میناب

بندرعباس- آیین معنوی اعتکاف در میناب با حضور پرشور جوانان و نوجوانان در حال برگزاری است.

