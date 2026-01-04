به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن ایام اعتکاف رجبیه، کتابخانه عمومی شهرستان بشاگرد با همکاری ائمه جماعات، اقدام به راهاندازی ایستگاههای مطالعه در مساجد شهرهای گوهران و سردشت کرده است.
علی اعتمادی رئیس اداره کتابخانه عمومی این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این اقدام با هدف غنیسازی اوقات فراغت معتکفان و ترویج فرهنگ مطالعه در بین اقشار مختلف انجام شده، اظهار داشت: بیش از ۲۰۰ جلد کتاب با موضوعات معارف اسلامی، ادعیه، تفاسیر قرآن و کتب عمومی در این ایستگاهها قرار داده شده است. معتکفان میتوانند این کتابها را به صورت امانت یا مطالعه در محل مسجد استفاده کنند.
وی با اشاره به ویژگیهای جغرافیایی منطقه و پراکندگی روستاها در این شهرستان محروم شرق استان هرمزگان، افزود: با توجه به استقبال مردم از طرحهای مشابه در ماه مبارک رمضان، تصمیم گرفتیم این خدمت را در ایام اعتکاف نیز تداوم بخشیم. تلاش داریم در آینده این برنامه را با همکاری خیران و نهادهای فرهنگی به مساجد روستاهای بزرگ بشاگرد نیز گسترش دهیم.
ایستگاههای مطالعه از ۱۳ رجبالمرجب در مساجد منتخب این دو شهر دایر شده و تا پایان ایام اعتکاف (۱۵ رجب) پذیرای علاقهمندان خواهد بود. بشاگرد یکی از مناطق کمبرخوردار کشور است که دسترسی به امکانات فرهنگی در آن محدود است.
نظر شما