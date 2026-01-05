  1. استانها
کشف یک جسد در الیگودرز؛ پدر و پسر قاتل دستگیر شدند

خرم آباد- فرمانده انتظامی الیگودرز با اشاره به کشف یک جسد در این شهرستان، گفت: با اقدامات پلیس، قاتلان که یک پدر و پسر بودند دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اسدالهی در سخنانی، اظهار داشت: در پی کشف جسد یک جوان مقتول در یکی از خیابان‌های شهر حوالی ساعت ۲ بامداد، کارآگاهان پلیس آگاهی در عملیاتی ضربتی کمتر از دو ساعت، دو قاتل (پدر و پسر) را شناسایی و دستگیر کردند.

وی گفت: بلافاصله پس از اعلام کشف جسد، مأموران انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی در محل حاضر شدند که بررسی‌ها نشان داد جوانی با آثار ضربه و خونریزی از ناحیه سر به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی الیگودرز، افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هویت دو مظنون اصلی شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، هر دو متهم در مخفیگاهشان دستگیر شدند. در این عملیات یک قبضه سلاح جنگی کلاش و مقدار ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر نیز کشف شد.

سرهنگ اسدالهی، گفت: متهمان در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل اعتراف کرده و انگیزه خود را اختلافات مالی عنوان کردند. پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل شد.

