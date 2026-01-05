عاملان اخلال در نظم و امنیت عمومی گناباد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد دشتبان اظهار کرد: به دنبال بروز برخی اقدامات خرابکارانه عده‌ای فریب خورده القائات رسانه‌ای معاندان در مقابل یکی از اماکن مذهبی گناباد به منظور شناسایی عاملان تخریب و خرابکاری دستور قضائی صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب گناباد بیان کرد: با هم‌افزایی و تعامل همه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی شهرستان گناباد این افراد شناسایی و دستگیر شدند.

وی گفت: هرگونه اقدام مجرمانه با هدف ایجاد آشوب، اخلال در نظم عمومی و ناامن‌سازی جامعه تحت هر عنوانی مصداق اقدام علیه امنیت ملی تلقی شده و بر اساس قوانین، برخورد قاطع و پشیمان‌کننده با عاملان آن صورت می‌گیرد و مجرمان، مسؤول جبران کلیه خسارت‌های جانی و مالی به نفوس مردم، اموال عمومی و خصوصی هستند.

دشتبان اضافه کرد: امنیت مردم و آسایش جامعه خط قرمز ماست و قوه قضائیه با تمام توان از امنیت ملت دفاع می‌کند.