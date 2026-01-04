عاشوریان: بیش از ۵ هزار بانوی گیلانی در آئین اعتکاف شرکت کردند

طاهره عاشوریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره برگزاری مراسم اعتکاف از اذان صبح ۱۳ رجب (۱۳ دی) در مساجد مختلف استان گیلان گفت: دوره سه روزه اعتکاف با حضور پرشور معتکفین در گیلان همزمان با سراسر کشور آغاز شده است.
مسئول امور بانوان اعتکاف استان گیلان با اشاره به حضور حدود ۱۶ هزار معتکف در استان گیلان اظهار کرد: از این تعداد، بیش از پنج هزار نفر بانوان هستند که حضور پرشور آنان نشاندهنده علاقهمندی نسلهای مختلف به معنویت و انس با قرآن است.
وی با بیان اینکه از ۵ هزار و ۱۷۸ نفر از بانوان، شامل نوجوانان و جوانان دختر بویژه «مادر دختری» است، افزود: بانوان در ۵۹ مسجد در سطح گیلان با برنامههای متنوع فرهنگی و قرآنی با توجه به رنج سنی، معکتف شدند.
عاشوریان تصریح کرد: برنامهها با هدف تقویت هویت زن و دختر مسلمان، تبیین احکام ضروری، مباحث دینی تربیتی، انس با قرآن کریم، برگزاری مسابقات فرهنگی و دینی به منظور تقویت روحیه جمعی طراحی و اجرا میشود.
وی با تقدیر از خادمین و خیرین در برپایی هرچه باشکوهتر این آئین گفت: تلاشهای مردم بویژه معتکفین در فراهمسازی فضای معنوی و آرامشبخش این سفر معنوی قابل تقدیر است.
مسئول امور بانوان اعتکاف استان گیلان از نقشآفرینی فعال زنان در برنامههای فرهنگی گفت و افزود: نوجوانان، جوانان و بانوان بزرگسال در فضایی مشترک فرهنگی و معنوی ضمن عبادت با همنشینی، منتقلکننده ارزشهای معنوی در جامعه هستند.
وی در خصوص پایان این دوره سه دوره گفت: سفر سه روزه معنوی اعتکاف همزمان با اذان مغرب روز ۱۵ رجب برابر با ۱۵ دی به پایان میرسد.
