آیت الله فلاحتی: هدف اعتکاف گره زدن دل و فکر جوانان به پروردگار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی عصر یکشنبه در حاشیه سخنرانی خود در مراسم پرشور اعتکاف دانشآموزی مسجد امام جواد (ع) رشت، با تبریک فرارسیدن سالروز میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، ضمن خیرمقدم به معتکفین، اظهار کرد: بهرهگیری حداکثری از لحظات معنوی ماه مبارک رجب بهویژه ایام اعتکاف، مورد تأکید است.
وی اعتکاف را جلوهای از بهار زیبای عبادت دانست و افزود: درک عمق و لطافت این خلوت معنوی، تنها برای کسانی میسر است که طعم شیرین معتکف شدن را تجربه کرده باشند.
نماینده ولیفقیه در استان گیلان با ستایش حضور پرشور جوانان و نوجوانان در این آئین معنوی تصریح کرد: خوشبختانه هر سال شاهد افزایش چشمگیر استقبال عمومی، بهویژه در میان قشر دانشآموز، از مراسم اعتکاف هستیم؛ حضوری که صحنههای زیبایی از ایمان، اخلاص و تعهد دینی را رقم میزند و سالبهسال بر شکوه آن افزوده میشود.
آیتالله فلاحتی در پایان با توصیه به معتکفین دانشآموز خاطرنشان کرد: این عزیزان ضمن دعا و مناجات برای تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (عج)، اعمال پرفضیلت «امّ داوود» را که از مهمترین اعمال ماه رجب و مربوط به روز پانزدهم این ماه است، با توجه و اخلاص بهجا آورند.
نظر شما