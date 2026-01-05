سارقان احشام در گناوه دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نصیر زنده بودی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت احشام در برخی شهرستان‌های استان و شهرستان گناوه که موجب نگرانی دامداران شده بود با اقدام اطلاعاتی و هوشیاری مأمورین مسیر تردد این سارقین در بندر ریگ تحت کنترل قرار گرفت که در نهایت به محض ورود سارقین در یک عملیات منسجم توسط مأمورین پاسگاه بندر ریگ دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی گناوه افزود: سارقین در بازجویی اولیه به سرقت‌های متعدد احشام در این شهرستان و سایر شهرهای همجوار اعتراف کردند.

سرهنگ زنده بودی خاطرنشان کرد: پرونده متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال و تحقیقات جهت کشف جزئیات بیشتر و مال باختگان احتمالی ادامه دارد.