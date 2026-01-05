  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۸:۲۱

سارقان احشام در گناوه دستگیر شدند

سارقان احشام در گناوه دستگیر شدند

گناوه- فرمانده انتظامی گناوه از انهدام و دستگیری باند سارقان حرفه‌ای احشام خبر داد که در سایر شهرستان‌های استان نیز مرتکب سرقت شده بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نصیر زنده بودی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت احشام در برخی شهرستان‌های استان و شهرستان گناوه که موجب نگرانی دامداران شده بود با اقدام اطلاعاتی و هوشیاری مأمورین مسیر تردد این سارقین در بندر ریگ تحت کنترل قرار گرفت که در نهایت به محض ورود سارقین در یک عملیات منسجم توسط مأمورین پاسگاه بندر ریگ دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی گناوه افزود: سارقین در بازجویی اولیه به سرقت‌های متعدد احشام در این شهرستان و سایر شهرهای همجوار اعتراف کردند.

سرهنگ زنده بودی خاطرنشان کرد: پرونده متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال و تحقیقات جهت کشف جزئیات بیشتر و مال باختگان احتمالی ادامه دارد.

کد مطلب 6712767

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها