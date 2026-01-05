اعتکاف فرصتی برای رشد متوازن استعدادهای انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدعلیاکبر اجاقنژاد صبح دوشنبه در جمع دانشآموزان معتکف در آستان مقدس مسجد جمکران، حضور نوجوانان در این مسجد مقدس را نشانه انتخاب الهی دانست و اظهار کرد: در میان انبوه مشتاقان اعتکاف از نقاط مختلف ایران و حتی خارج از کشور، خداوند شما نوجوانان را برای این مسیر معنوی برگزیده است.
تولیت مسجد مقدس جمکران با استناد به آیه دوم سوره انسان، تصریح کرد: انسان با مجموعهای از استعدادهای متنوع آفریده شده و همین استعدادها، مبنای امتحان الهی و مسیر رشد یا سقوط انسان هستند.
اجاقنژاد ادامه داد: همانطور که اعضای بدن انسان باید هماهنگ رشد کنند تا سلامت او حفظ شود، استعدادهای اخلاقی، عبادی، علمی و اجتماعی نیز نیازمند رشد متوازناند؛ در غیر این صورت، انسان دچار ناهماهنگی شخصیتی خواهد شد.
وی امیرالمؤمنین علی (ع) را نمونه کامل انسان متعادل معرفی کرد و گفت: علی (ع) در شجاعت، عبادت، علم و سخاوت به بالاترین مرتبه رسید و در هیچ عرصهای دچار افراط یا تفریط نشد؛ از میدان نبرد تا محراب عبادت، الگوی کامل انسان الهی بود.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با اشاره به جلوههای اخلاقی امام علی (ع) افزود: کرامت انسانی در سیره علوی بهگونهای است که حضرت حتی در برابر توهین، اجازه ندادند جهالت دیگران بر بزرگواری و کرامت ایشان غلبه کند.
وی همچنین با تأکید بر نقش نهجالبلاغه در هدایت بشر معاصر گفت: اگر جوامع انسانی با معارف نهجالبلاغه آشنا شوند، از بسیاری از بنبستهای اخلاقی و اجتماعی رهایی پیدا خواهند کرد.
