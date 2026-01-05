مهر و موم واحد غیرمجاز ارائه دهنده خدمات زیبایی در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضانیا، سرپرست مرکز بهداشت کیش گفت: با شناسایی فعالیت غیرمجاز فرد بدون صلاحیت و فاقد مجوزهای قانونی در زمینه خدمات زیبایی در یکی از منازل مسکونی، پس از هماهنگی ارگانهای قضائی و اجرایی با حضور کارشناسان نظارت بر درمان و پلیس امنیت اقتصادی، محل با دستور مقام قضائی مهر و موم شد.
وی افزود: مواد و اقلام مصرفی مرتبط با خدمات زیبایی کشف و ضبط و فرد متخلف برای انجام مراحل اداری به مرجع قضائی معرفی شد.
رضانیا با تأکید بر لزوم مراجعه شهروندان به مراکز مجاز، از مردم خواست با مشاهده فعالیتهای غیرقانونی در حوزه خدمات زیبایی و درمانی با سامانه ۱۹۰ تماس بگیرند.
