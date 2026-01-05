https://mehrnews.com/x3b5tf ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵ کد خبر 6714285 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵ خط و نشان عشایر کهگیلویه و بویراحمد به صحبت های ترامپ یاسوج-عشایر کهگیلویه و بویراحمد به صحبت های ترامپ مبنی بر کمک به اغتشاش گران واکنش نشان داد. دریافت 2 MB کد خبر 6714285 کپی شد مطالب مرتبط بلوغ سیاسی جامعه ایران در برابر هجمههای رسانهای و مداخلهجویانه ترامپ باز هم از اغتشاش و آشوب در ایران حمایت کرد تجزیهطلبان «سلاح مخفی» رژیم اسرائیل علیه ایران ایران، گره کور واشنگتن برچسبها اغتشاش ترامپ عشایر
