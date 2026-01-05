  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵

خط و نشان عشایر کهگیلویه و بویراحمد به صحبت های ترامپ

یاسوج-عشایر کهگیلویه و بویراحمد به صحبت های ترامپ مبنی بر کمک به اغتشاش گران واکنش نشان داد.

