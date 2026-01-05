  1. جامعه
برگزاری مراسم بزرگداشت پدر مطالعات قنات در ایران

بزرگداشت چهره ماندگار علوم انسانی و پدر مطالعات قنات در ایران، زنده یاد استاد جواد صفی نژاد در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت چهره ماندگار علوم انسانی و پدر مطالعات قنات در ایران به همت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری مرکز معرفی فرهنگی و پژوهشکده مردم‌شناسی برگزار می‌شود.

سخنرانان این مراسم محمد ابراهیم زارعی، جلال الدین رفیع فر، حسین ایمانی جاجرمی، فریده مجیدی خامنه و محبوبه بابایی هستند. دبیری این نشست علمی را منصور مرادی عضو هیئت علمی پژوهشکده مردم شناسی برعهده دارد.

این مراسم روز سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۳ در سالن خلیج فارس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری واقع در خیابان امام خمینی خیابان سی تیر روبروی موزه ملی ایران با حضور استادان پیشکسوت برقرار است.

