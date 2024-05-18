‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، برنامه‌های هفته میراث‌فرهنگی در پژوهشگاه در قالب نشست‌های علمی، همایش، جشنواره، کارگاه تخصصی و نمایشگاه در حوزه‌های باستان‌شناسی، مردم‌شناسی، زبان‌شناسی، ابنیه و بافت‌، حفاظت و مرمت، گردشگری، میراث‌طبیعی، هنرهای سنتی و…، برگزار می‌شود.

پژوهشکده مردم‌شناسی «نمایشگاه پوشاک اقوام ایرانی در همایش بین‌المللی پوشاک و صنعت مد»، «جشنواره فیلم اقوام ایرانی»، «نشست مردم و سینما و فیلم مردم‌نگار»، «همایش ادبیات شفاهی و میراث ناملموس»، «نشست بزرگداشت خیام در چشم‌انداز فرهنگ مردم»، «نشست و نمایشگاه پوشاک ایرانی، تنوع فرهنگی و همبستگی ملی»، «نقد کتاب چنگیرخان»، «نقد کتاب شاماران» و «همایش علمی میراث‌ناملموس در چشم‌انداز توسعه پایدار» را در این هفته برگزار می‌کند.

«نشست گفتمان شناخت و آموزش آرایه‌های معماری با تکیه بر تجربه استادکاران سنتی» توسط پژوهشکده ابنیه و بافت‌های تاریخی-فرهنگی و «نشست مصادیق هنرهای سنتی در میراث‌فرهنگی ناملموس»، «نشست تخصصی هنرهای سنتی»، «کارگاه نگارگری و قلمزنی» و «نمایشگاه آثار یک‌ساله هنرهای سنتی» به همت گروه پژوهشی هنرهای سنتی برپا می‌شود و «سیزدهمین همایش دوسالانه حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی و آرایه‌های معماری» از برنامه‌های پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی است.

«میراث‌رضوی؛ سکه‌های ولایتعهدی امام رضا (ع) و اسناد تاریخی همراه با نمایشگاه آثار مکتوب قدمگاه‌های امام رضا (ع)» و «نشست علمی اصالت و ماهیت آجر نوشته مسجد جامع ساوه (منسوب به امام رضا (ع) همراه با نمایشگاه اصل اثر)» با همکاری پژوهشگاه و معاونت میراث و موزه ملی ایران برگزارمی‌شود.

«کارگاه علمی آموزشی ژئوهریتیج» و «نشست علمی اکوتوریسم و تأثیرات آن در حوزه میراث‌فرهنگی» نیز به همت گروه پژوهشی میراث طبیعی و «نشست علمی واکاوی پیوندها و نقاط اشتراک و افتراق گردشگری و میراث‌فرهنگی در سطوح ساختاری، تشکیلاتی، نهادی و وظیفه‌ای و آینده پژوهشی در تغییرات اقلیمی و میراث (کارگاه مشترک با معاونت گردشگری)» توسط گروه پژوهشی گردشگری برپا خواهد شد.

«رونمایی از نشان بازی‌های میراثی» توسط معاونت فناوری و کاربردی‌سازی، «نشست بررسی چالش‌های ثبت آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی در فهرست آثار ملی ایران» به همت پایگاه پژوهشی ثبت آثار فرهنگی و «نشست تخصصی پایگاه دفاع مقدس پژوهشگاه» توسط این مرکز برگزار می‌شود.

«معرفی موزه لرستان و نشست تخصصی سکه‌های تخت جمشید» از برنامه‌های پژوهشکده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون و «نشست میراث‌فرهنگی، مشارکت کودکان و نوجوانان، مسئولیت نسل امروز» از برنامه‌های مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه است.

پژوهشکده باستان‌شناسی نیز کاوش‌ها و پژوهش‌های باستان‌شناسی در محدوده سد چپرآباد اشنویه را در قالب نشست علمی بررسی می‌کند و «نشست روز جهانی موزه‌ها» و «نشست دیپلماسی فرهنگی (مؤسسه فرهنگی اکو و یونسکو)» توسط مرکز بین‌الملل و حقوقی پژوهشگاه برگزار می‌شود.