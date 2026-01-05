اعلام آمادگی اردوغان برای همکاری با عربستان در خصوص یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی خود با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان تاکید کرد که کشورش آماده همکاری با ریاض در خصوص پرونده یمن است. این سخنان اردوغان به شدت گرفتن درگیری‌ها میان مزدوران امارات و عربستان در مناطق شرقی و جنوبی یمن اشاره دارد.

به تازگی نیز جنگنده‌های سعودی مقر مزدوران امارات در استان المهره واقع در شرق یمن را بمباران کرده‌اند.

دو طرف در جریان این گفتگوی تلفنی در خصوص روابط میان ترکیه و عربستان و مسائل منطقه و جهان رایزنی کردند.

اردوغان ابراز امیدواری کرد که روابط میان ترکیه و عربستان بیش از پیش گسترده شود. وی بیان کرد که آنکارا از نزدیک تحولات سومالی و یمن را دنبال می‌کند و بر تمامیت ارضی این کشورها برای محافظت از ثبات منطقه‌ای تاکید دارد.