  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

جنگنده‌های سعودی مقر مزدوران امارات را بمباران کردند

جنگنده‌های سعودی مقر مزدوران امارات را بمباران کردند

جنگنده‌های سعودی مواضع مزدوران امارات در شرق یمن را بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، جنگنده‌های سعودی طی روز گذشته بار دیگر مواضع عناصر شورای انتقالی جنوب یمن وابسته به امارات را بمباران کردند. این مواضع در استان المهره در شرق یمن قرار دارند.

منابع آگاه اعلام کردند که این حملات هوایی مقر فرماندهی محور الغیظه واقع در مرکز استان المهره را هدف قرار داده‌اند چرا که عناصر وابسته به امارات با تخلیه این مقر مخالفت کرده بودند.

بعد از حملات مذکور یک گذرگاه امن برای خروج این عناصر از استان المهره و حرکت به سمت عدن ایجاد شد.

چند روز قبل نیز جنگنده‌های سعودی محموله‌های تسلیحاتی ارسالی از سمت امارات به یمن را که قرار بود به دست عناصر شورای انتقالی جنوب برسد بمباران کردند.

کد خبر 6714044

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      0 0
      پاسخ
      دست عربستان درد نکنه . امیدوارم همکاری خوبی با ایران داشته باشند ما با عربستان میتونیم مکمل هم باشیم.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها