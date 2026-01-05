به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، جنگنده‌های سعودی طی روز گذشته بار دیگر مواضع عناصر شورای انتقالی جنوب یمن وابسته به امارات را بمباران کردند. این مواضع در استان المهره در شرق یمن قرار دارند.

منابع آگاه اعلام کردند که این حملات هوایی مقر فرماندهی محور الغیظه واقع در مرکز استان المهره را هدف قرار داده‌اند چرا که عناصر وابسته به امارات با تخلیه این مقر مخالفت کرده بودند.

بعد از حملات مذکور یک گذرگاه امن برای خروج این عناصر از استان المهره و حرکت به سمت عدن ایجاد شد.

چند روز قبل نیز جنگنده‌های سعودی محموله‌های تسلیحاتی ارسالی از سمت امارات به یمن را که قرار بود به دست عناصر شورای انتقالی جنوب برسد بمباران کردند.