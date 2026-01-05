سردار بلالی: اقتدار جمهوری اسلامی پس از شهادت حاج قاسم تثبیت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی بلالی پیش از ظهر دوشنبه در همایش «مدیریت جهادی در مکتب حاج قاسم» با اشاره به اینکه شهید حاج قاسم سلیمانی شناخته ترین فرمانده جمهوری اسلامی ایران بود، اظهار کرد: محور اصلی فعالیت‌ها و خدمات آن شهید بزرگوار، اخلاص بود.

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه، با بیان اینکه شهید سلیمانی تربیت‌یافته مکتب امام خمینی (ره) بود، افزود: این همان مکتبی است که دانشجویان و فراگیران هشت سال دفاع مقدس آن را درک کردند.

وی هشت سال دفاع مقدس را پایه اصلی حرکت رو به جلوی نظام بیان کرد و گفت: اگر در جنگ وارد نمی‌شدیم و همچون گذشته هر جنگی با پیمان‌نامه کشور ما را جدا می‌کرد، امروز حتی خوزستان را نداشتیم.

تجربه دفاع مقدس و مدیریت جهادی

سردار بلالی با اشاره به اینکه ایران تهدید بزرگ را به فرصت تبدیل کرد، گفت: نتایج این تجربه امروز در محور مقاومت دیده می‌شود؛ محوری که شهید سلیمانی آزاد کرد و یکی از دستاوردهای دفاع مقدس بود.

وی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) که جنگ ما، فتح فلسطین را رقم خواهد زد، اظهار کرد: جنگ هشت‌ساله با دشواری‌ها و مشکلات برای شهید سلیمانی، دانشگاهی بود که او را شجاع، مقاوم و قوی ساخت.

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه، با بیان اینکه حاج قاسم برای کارهای پژوهشی و آینده‌نگری تیم داشت، گفت: شهید سلیمانی با مطالعات سیاسی و نظامی و ارزیابی دقیق، به نتایج عملی دست می‌یافت.

وی خستگی‌ناپذیری و پیگیری تا رسیدن به نتیجه را ویژگی بارز مدیریتی شهید سلیمانی بیان کرد و افزود: شهید سلیمانی هیچ‌گاه برای گزارش‌دهی کار نکرد، بلکه فعالیت‌هایش جلوتر از گزارش‌ها بود.

بازدارندگی پس از شهادت حاج قاسم

سردار بلالی با اشاره به اینکه مراجعین به ادارات و سازمان‌ها ولی‌نعمت هستند، اظهار کرد: مدیران و مسئولان ادارات و....باید کار مراجعین را دقیق انجام دهند تا ولی نعمت بودن آنان برای مسئولین پذیرفته شود.

وی افزود: باید مانند حاج قاسم خدمت کرد؛ همان مردمی که امام خمینی (ره) فرمودند ملت ایران برتر از ملت حجاز در عهد رسول‌الله (ص) هستند.

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به ساعت ۱:۲۰ بامداد ۱۳ دی، شهادت حاج قاسم گفت: با شهادت شهید سلیمانی و ضرورت انتقام، همزمان با تشییع عظیم ایشان، نیروی هوافضا آماده سیلی زدن به آمریکا شد.

وی تصریح کرد: سامانه مرکز کنترل پهپادی آمریکا را هدف قرار دادیم و به دشمن هشدار دادیم. به آمریکایی‌ها گفتیم جلوی ترامپ را بگیرید تا عمودی نیاید و افقی برگردد. جلوی دشمن باید ایستاد و بازدارندگی را ایجاد کردیم.

سردار بلالی با اشاره به شهدای هوافضا، مقاومت و دیگر شهدا گفت: محل اصلی استنباط ما از قدرت، همان شعار «ما می‌توانیم» است. امام خمینی (ره) فرمودند اتکا و اعتماد به خدا اصل است و عنایت خدا را در عملیات‌ها بسیار دیدیم.

وی با اشاره به اینکه ولایت‌مداری محض مشکلات را به عمل حل خواهد کرد، گفت: ولی و مرشد راه را به ما نشان می‌دهد و مسیر حرکت را روشن می‌سازد.