خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، یاد و خاطره سرداری زنده می‌شود که دل در گرو ولایت داشت و جان بر کف در راه امنیت این مرز و بوم نهاد. حضور پرشکوه و خودجوش مردم در گلزار شهدا، زمزمه‌های عاشقانه بر مزار فرمانده‌شان و اشک‌های ناشی از دلتنگی بی‌پایان، تنها جلوه‌ای کوچک از دِین عظیم ملتی است که سال‌ها طعم آرامش را به برکت مجاهدت‌های بی‌وقفه او و یارانش چشیده‌اند. این سرزمین سربازان بسیاری دارد که همواره حافظ مرزهای جغرافیایی و هم اعتقادی هستند.

سردار سلیمانی و آیت‌الله مصباح؛ دو سرباز مکتب امیرالمومنین (ع) که انقلاب اسلامی را بیمه کردند

امام جمعه بخش مرکزی یزد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به مناسبت سالگرد ارتحال آیت‌الله مصباح یزدی و شهادت سردار سلیمانی، اظهار داشت: این دو بزرگوار، سربازان پیرو مکتب امیرالمومنین علی (ع) بودند که هر یک در میدانی خاص حضور داشتند.

آیت‌الله سیدمحمدکاظم مدرسی افزود: سردار سلیمانی در میدان عمل و جهاد اصغر و آیت‌الله مصباح در میدان فکر، اندیشه و جهاد اکبر ایفای نقش می‌کردند و هر دو در این مسیر یکسان و هم‌هدف بودند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد با بیان اینکه اگر امروز انقلاب اسلامی را بیمه‌شده می‌بینیم، مرهون مجاهدت‌های این دو بزرگوار و امثال آنان است، تصریح کرد: هر دو مقتدر، بصیر و مدافع ولایت فقیه در دوران حاضر بودند و به صورتی خاص در این راه جانفشانی کرده و آبرو، عمر و سرمایه‌های خود را هزینه کردند.

حجت‌الاسلام مدرسی در پایان خاطرنشان کرد: گرچه مردم، سردار سلیمانی را بیشتر در عرصه‌های سخت می‌شناسند، اما شایسته است ملت ایران نسبت به اندیشه‌ها و آموزه‌های برهانی و قطعی آیت‌الله مصباح یزدی نیز نگاهی ویژه داشته باشند.

ابعاد شخصیتی شهید حاج قاسم سلیمانی

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید الله دادی یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاید برجسته‌ترین ویژگی سردار دل‌ها ترکیب همزمان قاطعیت و فروتنی بود. حاج قاسم در میدان تصمیم‌گیری، بسیار جدی، هدفمند و مسئولیت‌پذیر عمل می‌کرد؛ اما در برخوردهای فردی، رفتاری متواضعانه، آرام و همراه با احترام به دیگران داشت. این جمع میان اقتدار و تواضع، کمتر در یک فرد دیده می‌شود.

سرهنگ محسن نصیری ادامه داد: ارتباط انسانی و عاطفی حاج قاسم یکی از پایه‌های شخصیت اجتماعی او بود. او همواره به جای فرماندهی از بالا، در کنار نیروها حضور داشت؛ شنونده‌ی دغدغه‌ها و مشکلاتشان بود و سعی می‌کرد پیش از هر چیز، شأن انسانی افراد را پاس بدارد. همین رویکرد سبب می‌شد افراد به او اعتماد قلبی پیدا کنند و رابطه‌ای فراتر از ساختار اداری شکل بگیرد. این خصوصیت را در فیلم‌هایی که به ویژه از جبهه مقاومت در عراق و سوریه و در بحبوحه جنگ منتشر شده به خوبی می‌توان مشاهده کرد.

وی افزود: محور اصلی شخصیت حاج قاسم مسئولیت‌پذیری برآمده از باور دینی بود. او عمل‌گرایی را با معنویت پیوند زده بود؛ یعنی اعتقاد برایش صرفاً در حوزه گفتار باقی نمی‌ماند، بلکه در انتخاب‌ها، سبک زندگی و نوع مدیریت نمود پیدا می‌کرد. ساده‌زیستی، پرهیز از خودنمایی و وفاداری به اصول اخلاقی، از همین بستر ناشی می‌شد. اگر کسی خاطرات اطرافیان حاج قاسم را بخواند یا پای صحبتشان بنشیند معنویت و خداباوری را در او پررنگ‌تر از بقیه ویژگی‌ها می‌بیند. اگر سخنرانی‌های این شهید چه در زمان جنگ تحمیلی و چه بعد از آن را ببینید و بشنوید باور به خدا و کمک‌های ائمه علیهم السلام را با جان و دل درک می‌کنید

سرهنگ نصیری با اشاره به توانایی بالایی که سردار در امر مدیریت در شرایط دشوار و بحران‌ها داشت گفت این ویژگی به هوش موقعیتی و قدرت تحلیل سردار بازمی‌گردد. حاج قاسم در شرایط پیچیده، نگاه کلان به مسئله داشت اما همزمان جزئیات را نیز رها نمی‌کرد. آرامش رفتاری‌اش در لحظات حساس، به اطرافیان اطمینان می‌داد و همین عامل، نقش رهبری او را تقویت می‌کرد. تصمیم‌هایش معمولاً مبتنی بر جمع‌بندی دقیق واقعیت‌ها و مشورت‌های میدانی بود.

ریشه‌های احساس دین؛ از امنیت ملموس تا خدمت خالصانه

شهروند یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی ناآرامی‌ها در منطقه و کشور در خصوص سردار دل‌ها این چنین گفت: ما مدیون حاج قاسم هستیم. احساس دِین مردم نسبت به سردار سلیمانی، ریشه در چند واقعیت ملموس و تاریخی دارد. در دورانی که منطقه ما در آتش تروریسم و آشوب می‌سوخت و تهدیدها تا مرزهای کشور پیشروی کرده بود، مردم ایران شاهد حضور مستمر و قهرمانانه سرداری بودند که بی‌ادعا و با شجاعتی بی‌نظیر، خود را سپر بلای امنیت آنان کرد.

وی افزود: امنیتی که از آن سخن می‌گوئیم، تنها یک مفهوم انتزاعی نیست. این امنیت، یعنی آسودگی خاطر پدر و مادری که نگران وقوع حادثه‌ای تروریستی در شهرشان نیستند. یعنی اطمینان خاطر جوانانی که می‌دانند داعش و امثال آن نمی‌توانند آرامش زندگی آنان را برهم زنند. حاج قاسم، با مدیریت میدانی و در خط مقدم، بزرگ‌ترین تهدیدهای امنیت ملی را خنثی کرد. مردم با چشم خود می‌دیدند که چگونه امواج ویرانگر تروریسم، در همسایگی ما متوقف شد و این ایستادگی را مرهون سردار و نیروهای تحت فرمانش می‌دانستند.

این شهروند ادامه داد: این دِین، ناشی از نوع نگاه حاج قاسم به مردم بود. او امنیت را نه یک کالای سیاسی، که حق مسلم مردم می‌دانست. در نگاه او، پاسداری از جان و مال و ناموس مردم، تکلیفی دینی و انسانی بود. این حس خدمتگزاری خالصانه و فرماندهی که هم‌پای سربازانش در خاک و خون می‌غلطید، باعث شد مردم او را نه به عنوان یک مدیر دور از دسترس، که به عنوان پدری مهربان یا برادری دلاور ببینند که دارد برای خانواده بزرگ ایران فداکاری می‌کند. وقتی فرمانده، چنین با مردم زندگی کند، طبیعی است که مردم نیز خود را نسبت به او مسئول و مدیون احساس کنند.

ادای دین ملت؛ از امنیت تا عهد در مسیر سردار

در نهایت، می‌توان گفت دِین مردم، دِین به جانفشانی در سکوت است. در دنیایی که بسیاری از دستاوردها با هیاهو و تبلیغات همراه است، حاج قاسم در سایه و در خط مقدم می‌ایستاد تا مردم در آسایش زندگی کنند. این فداکاری خاموش، برای ملت ایران بسیار گران‌قدر و به یادماندنی است. حضور پرشور آنان در سالگردش، ادای بخش کوچکی از این دِین بزرگ است؛ یعنی می‌گویند: ما مدیون تو هستیم، راه تو را فراموش نمی‌کنیم و قدردان امنیتی هستیم که برایمان به ارمغان آوردی امید که هم وطنان قدر آرامش و امنیت را بداند و در دام دشمنانی که دندان طمع علیه ما دارند نیفتند.

اینگونه است که مردم ایران، همچون رودی خروشان، هر سال بر سر مزار سردار دل‌ها گرد می‌آیند تا نه تنها بر فقدانش بگریند، که بر عهد و پیمان خود با راهش نیز پایبندی نمایند. حضور آنان در گلزار شهدا، فقط یک مراسم یادبود نیست؛ بیعت مجددی است با آرمان‌های استقلال، شرف و امنیتی که سردار سلیمانی نماد آن بود. دینی که مردم نسبت به این شهید والامقام احساس می‌کنند، دینی فراتر از قراردادهای عرفی است؛ دینی عاطفی، معنوی و تاریخی است. آنان به خوبی می‌دانند که صلابت و از جان گذشتگی‌های او و هم رزمانش، سال‌ها سایبان امنیت آنان در منطقه‌ای پرآشوب بوده است. بنابراین، اشک‌هایشان تنها برای فراق نیست، سپاسی است از جنس عشق و تجدید میثاقی است با استمرار راهی که او ترسیم کرد.