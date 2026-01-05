به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در آستانه قرن بیست‌ویکم، علوم و فناوری‌های عصبی-شناختی به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی تحول در عرصه‌های مختلف همچون سلامت، آموزش، اقتصاد و امنیت ملی شناخته می‌شوند. سرمایه‌گذاری در این حوزه نه‌تنها یک ضرورت راهبردی است، بلکه به‌عنوان یک عامل کلیدی برای دستیابی به پیشرفت‌های جهانی و حفظ استقلال علمی و فناورانه کشور مطرح می‌شود.

این فراخوان با هدف حمایت از پژوهش‌ها و پروژه‌های فناورانه در حوزه علوم و فناوری‌های عصبی-شناختی و با نگاه جامع از پژوهش‌های بنیادین و نظری تا توسعه فناوری و نوآوری، از طرح‌های پژوهشی در سه حوزه اولویت‌دار اعم از پژوهش‌های بنیادین و نظری، پژوهش‌های کاربردی و ترجمانی و پژوهش‌های توسعه فناورانه حمایت می‌کند.

پژوهش‌های بنیادین و نظری در این حوزه شامل مطالعاتی است که به‌منظور درک پدیده‌ها و پاسخ به پرسش‌های اساسی در حوزه‌های مختلف علوم شناختی انجام می‌شوند. این پژوهش‌ها شامل مطالعات نظری و تجربی در زمینه‌هایی چون مکانیسم‌های عصبی–شناختی، پیوند ذهن و مغز، ذهن و رفتار، و فلسفه ذهن هستند. این نوع پژوهش‌ها به‌ویژه برای جابجایی مرزهای دانش و ایجاد ایده‌های نو برای توسعه فناوری‌های کاربردی در آینده اهمیت دارند.

پژوهش‌های کاربردی و ترجمانی در این فراخوان از پژوهش‌هایی حمایت می‌کنند که یافته‌های بنیادین را به ابزارها و راهکارهای عملی تبدیل می‌کنند. در این راستا، پژوهش‌ها در حوزه‌های سلامت، آموزش، اقتصاد و تاب‌آوری شناختی جامعه مورد حمایت قرار خواهند گرفت. به‌طور مشخص، این پژوهش‌ها در زمینه‌هایی چون توسعه روش‌های نوین برای تشخیص و درمان اختلالاتی مانند افسردگی، اضطراب، اسکیزوفرنی، آلزایمر، پارکینسون، سکته مغزی و اختلالات طیف اوتیسم در حوزه سلامت، طراحی روش‌های آموزشی مبتنی بر عملکرد مغز برای بهینه‌سازی یادگیری و حمایت از دانش‌آموزان با دشواری‌های یادگیری خاص در آموزش و پرورش، درک مکانیسم‌های عصبی مؤثر در تصمیم‌گیری اقتصادی و مدیریت منابع انسانی در حوزه اقتصاد، و ارتقای تاب‌آوری شناختی جامعه از طریق فناوری‌های پدافند شناختی خواهد بود.

پژوهش‌های توسعه فناورانه در این فراخوان شامل طرح‌هایی می‌شود که با هدف توسعه و استفاده نظام‌مند از دانش موجود، به طراحی، ساخت، اعتبارسنجی یا بومی‌سازی فناوری‌های نوین پرداخته و به‌منظور ورود به مرحله تجاری‌سازی آماده می‌شوند. این طرح‌ها شامل طراحی و توسعه فناوری‌های نوین برای تحریک فراجمجمه‌ای مغز، تحریک داخل جمجمه‌ای مغز، نوروانفورماتیک، اپتوژنتیک، نوروپروتزها، سلول‌های بنیادین در اختلالات عصبی-شناختی و دارو رسانی هوشمند به مغز هستند.

برای پژوهش‌های بنیادین و نظری، سقف حمایت تا ۱.۵ برابر طرح‌های عادی بنیاد خواهد بود. در بخش پژوهش‌های کاربردی و ترجمانی، سقف حمایت سه میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، و برای پژوهش‌های توسعه فناورانه، سقف حمایت چهار میلیارد تومان خواهد بود.

متقاضیان می‌توانند جهت ثبت‌نام به سامانه مدیریت پژوهش (کایپر) به آدرس https://rtms.insf.org/ مراجعه کرده و پس از ثبت‌نام، طرح‌های خود را ارسال کنند. برای اطلاعات بیشتر، پژوهشگران می‌توانند از بخش «واحد مدیریت ارتباط با جامعه و صنعت» در سامانه کایپر درخواست پشتیبانی کنند.