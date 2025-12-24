سقوط استارلینک عکاسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، هفته گذشته یک ماهواره استارلینک دچار اختلال و در نتیجه آن ارتباطش با زمین قطع شد. این ماهواره اکنون به سمت زمین در حال حرکت است و احتمالاً طی هفته‌های آینده در اتمسفر سیاره بسوزد.

اسپیس ایکس از شرکت وانتور که قبلاً به نام مکسار اینتلیجنس مشهور بود، خواست تا از ماهواره در حال سقوط عکسبرداری کند تا به درک بهتری از شرایط آن دست یابد. شرکت مذکور نیز با استفاده از ماهواره ورد ویو ۳ از فاصله ۲۴۱ کیلومتر از استارلینک مذکور عکس گرفت.

این عکس هنگامیکه هر دو ماهواره بر فراز آلاسکا بودند، ثبت شده و وضوح آن ۱۲ سانتیمتر است. تاد سوردی معاون اجرایی رئیس شرکت وانتور در بیانیه ای در این باره اعلام کرد: تیم ما با کمک قابلیت‌های پیشرفته فناوری تصویربرداری غیرزمینی و ظرفیت جمع‌آوری تازه‌گسترش‌یافته، توانست به سرعت عمل کند و تاییدیه‌ای مبنی بر اینکه ماهواره آنها عمدتاً سالم باقی مانده، در اختیار اسپیس‌ایکس قرار دهد. این ارائه سریع داده‌ها به اسپیس ایکس کمک کرد خسارت‌های احتمالی به ماهواره را به سرعت ارزیابی کند.

البته خسارت‌هایی به این استارلینک وارد شده است. اسپیس ایکس در همین راستا اعلام کرد داده‌ها حاکی از آن است که این ماهواره در نتیجه اختلال به وجود آمده، تعداد اندکی زباله فضایی ایجاد کرده است. اما این زباله‌ها و ماهواره به کلی مشکلی برای دیگر ابزارهای فضایی در مدار پایین زمین به وجود نخواهند آورد.