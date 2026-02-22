۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

یک فالکون ۹ برای سی و سومین بار به فضا پرتاب شد

اسپیس ایکس دو دسته ماهواره به مدار زمین فرستاد و رکورد جدیدی در زمینه استفاده دوباره از موشک ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، در ساعت ۹:۰۴ دقیقه دیروز به وقت گرینویچ یک موشک فالکون ۹ از مقر فضایی وندربرگ در کالیفرنیا به فضا پرتاب شد و ۲۵ ماهواره استارلینک را همراه خود به مدار زمین برد. بوستر این موشک برای سی و یکمین بار پرتاب شد. سپس در ساعت ۳:۴۷ به وقت گرینویچ یک موشک فالکون ۹ دیگر ۲۸ ماهواره را از مقر کیپ کاناورال در فلوریدا در سی و سومین پرواز خود به مدار زمین برد و بازگشت.

هر دو پرتاب به طور موفقیت آمیز به مدار زمین رسیدند.

پرتابی که از مقر کالیفرنیا انجام شد شامل بوستری بود که روی یک پهپاد کشتی در اقیانوس آرام فرود آمد.

بوستر نخست موشکی که از فلوریدا پرتاب شد روی یک پهپاد کشتی در اقیانوس آتلانتیک فرود آمد. در کل ۵۳ استارلینک به ابر خوشه ماهواره اینترنتی که ۹۷۰۰ ابزار دارد، اضافه خواهد شد. این مامویت ها بیست و یکمین و بیست و دومین پرتاب فالکون ۹ درسال جاری میلادی هستند.

کد خبر 6756648
شیوا سعیدی

