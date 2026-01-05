ایرج حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مؤلفه‌های بسیاری در ایجاد ترافیک در شهرکرد تأثیرگذار است و بخشی از آن مربوط به زیرساخت‌ها می‌باشد که در این میان پلیس، شهرداری و مردم نیز مؤثر هستند.

وی با بیان اینکه در برخی از ساعات مانند صبح، ظهر و عصرها در شهرکرد شاهد ترافیک هستیم تصریح کرد: ترافیک صبحگاهی و ظهر به دلیل حضور دانش‌آموزان و کارمندان در خیابان رخ می‌دهد.

رئیس پلیس راهور چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: از اول مهر و با بازگشایی مدارس ظرفیت معابر اشباع شده است.

حسین‌پور ادامه داد: این در حالی است که تغییر ساعت شروع به کار مدارس و ادارات به دلیل برودت هوا نیز مزید بر علت شده، چراکه چراغ‌های راهنمایی و رانندگی برای ترافیک عادی در این ساعات تنظیم شده است و همین امر منجر به ایجاد شلوغی خواهد شد.

وی افزود: در برخی از نقاط شهر ترافیک سنگین‌تر است و در هسته مرکزی شهر، خیابان کاشانی، بلوار حافظ و بلوار فارابی بیشترین شلوغی مشاهده می‌شود، در برخی از خیابان‌ها هم مانند ۱۷ شهریور ترافیک کلافه‌کننده است.

رئیس پلیس راهور چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در سطح شهر پارکینگ عمومی کم هست و رانندگان مجبور به پارک دوبل که خود منجر به ایجاد ترافیک می‌شود، هستند، بیان داشت: حضور خودروهای تک‌سرنشین یکی دیگر از دلایلی است که شهر را شلوغ کرده است، همچنین باید برای مجتمع‌های پزشکی که در سطح شهر هستند فکری شود، تأمین مراکز خرید، مراکز درمانی و مدارس برای منظریه باید مورد توجه قرار گیرد تا رفت‌وآمدهای شمال به مرکز و جنوب شهر کاهش یابد.