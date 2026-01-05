به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول دریایی در نشست هماهنگی و اجراییسازی پروژه رینگ جزیره هرمز، با اشاره به اهمیت این طرح در توسعه زیرساختی جزیره، اظهار کرد: آغاز عملیات اجرایی زیرسازی، تسطیح، بهسازی و آسفالت رینگ ۲۲ کیلومتری جزیره هرمز در دهه فجر برنامهریزی شده و این پروژه با همکاری همه دستگاههای مرتبط وارد مرحله اجرا میشود.
وی با قدردانی از اقدامات و پیگیریهای انجامشده، بر ضرورت همکاری همهجانبه نهادهای مسئول و مدیران محلی با پیمانکار پروژه تأکید کرد و گفت: تسریع در روند اجرا، مستلزم هماهنگی دقیق و همراهی مستمر دستگاههای اجرایی است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور توسعه جزایر استانداری هرمزگان افزود: طبق تصمیم اتخاذشده، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان بهعنوان بهرهبردار پروژه، با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی، ظرف هفته آینده جلسهای تخصصی با حضور دستگاههای ذیربط و مشاور پروژه برگزار خواهد کرد تا طرحها، حرائم جاده و جانمایی تأسیسات کنار جاده با رویکرد گردشگری و خدماتی بررسی و نهایی شود.
