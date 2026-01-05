به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغد، موید شعبان رئیس هیئت مقاومت در برابر دیوار و شهرک‌سازی با انتشار آماری، از تشدید بی‌سابقه حملات ارتش اشغالگر صهیونیستی و شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان در کرانه باختری طی سال ۲۰۲۵ خبر داد.

وی افزود: ارتش اشغالگر و شهرک‌نشینان صهیونیست در مجموع ۲۳ هزار و ۸۲۷ مورد حمله علیه شهروندان فلسطینی، املاک، اراضی و اماکن آنان در طول سال ۲۰۲۵ مرتکب شده‌اند؛ آماری که بیانگر اوج‌گیری خشونت سازمان یافته در سرزمین‌های اشغالی است.

شعبان گفت: از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، ۱۴ فلسطینی در نتیجه حملات مستقیم شهرک‌نشینان در کرانه باختری به شهادت رسیده‌اند؛ حملاتی که اغلب با حمایت یا چشم‌پوشی نیروهای نظامی اسرائیلی انجام شده است.

او تصریح کرد: سیاست‌های فشار و آزار منجر به آوارگی اجباری ۱۳ تجمع بادیه‌نشینی در کرانه باختری شده است؛ تجمع‌هایی که شامل ۱۹۷ خانواده فلسطینی بوده و از ابتدای سال جاری میلادی ناچار به ترک محل زندگی خود شده‌اند.

رئیس هیئت مقاومت در برابر دیوار و شهرک‌سازی همچنین از تخریب ۱۴۰۰ واحد مسکونی و تأسیساتی فلسطینی در سال ۲۰۲۵ خبر داد و افزود: ۹۹۱ سازه دیگر نیز طی همین سال، اخطار رسمی تخریب دریافت کرده‌اند.

در همین راستا، شبکه الجزیره به نقل از این هیئت گزارش داد که رژیم اشغالگر کنترل عملی حدود ۴۱ درصد از کل مساحت کرانه باختری را در دست گرفته‌اند.

همچنین اشغالگران بر نزدیک به ۷۰ درصد از مناطق موسوم به «c» تسلط کامل اعمال کرده و بیش از ۹۰ درصد از اراضی غور اردن را به تصرف خود درآورده‌اند.

این گزارش تاکید می‌کند که مجموعه این اقدامات، بخشی از سیاست هدفمند اشغالگران برای تغییر بافت جمعیتی کرانه باختری، گسترش شهرک‌سازی و تضعیف حضور فلسطینیان در سرزمین‌های خود است.

همزمان رسانه صهیونیستی هاآرتص نیز گزارش داد که از آغاز سال گذشته میلادی آمار قتل شهروندان عرب در داخل فلسطین به شکل روزانه افزایش پیدا کرده است.