به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش امروز، دوشنبه ۱۵ دیماه در مراسم گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی که با حضور سردار جوانی؛ معاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جمعی از کارکنان، مدیران و معاونان ستادی برگزار شد با اشاره به ویژگیهای شخصیتی شهید سلیمانی، اظهار کرد: رفتار و منش حاج قاسم یک مکتب و الگوی عملی برای همه ما است؛ از آموزههای اجتماعی و اخلاقی گرفته تا شیوه عمل در سختترین و بحرانیترین شرایط.
وی افزود: هیچیک از ابعاد شخصیتی این شهید بزرگوار از نگاه دقیق و مسئولانه او مغفول نمانده است.
وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر مفهوم «مکتب شهید سلیمانی»، تصریح کرد: این مکتب زمانی معنا پیدا میکند که جلوههای زندگی، ایمان، اخلاص و مجاهدت خستگیناپذیر او را تحلیل و در زندگی فردی و اجتماعی خود جاری کنیم. حاج قاسم تراز انسان مؤمن، متدین، ولایتمدار و یک شخصیت برجسته اجتماعی بود.
کاظمی با بیان اینکه ایمان و اخلاص شهید سلیمانی ویژگیهایی متفاوت و کمنظیر داشت، گفت: این شهید بزرگوار به معنای واقعی کلمه فدایی ولایت و آماده شهادت در راه اسلام، انقلاب و ولایت بود.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برنامهها و اقدامات انجامشده در ایام سالگرد شهادت سردار سلیمانی، گفت: از همه همکاران، بهویژه مرکز بسیج وزارتخانه، معاونت پرورشی، ادارهکل شاهد و دستاندرکاران برنامههای فرهنگی و مراسمهای برگزارشده، بهویژه حضور در کرمان و مزار شهید سلیمانی، صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم.
