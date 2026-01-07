به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در مورد آخرین وضعیت سامان دادن نیروهای حق التدریس آزاد، گفت: تبدیل وضعیت نیروهای حق‌التدریس از دغدغه‌های مهم و جدی بنده به شمار می‌رود؛ این نیروها از بهترین معلمان آموزش و پرورش هستند و سابقه بسیار زیادی دارند، سال گذشته تلاش‌های خوبی در این زمینه انجام شد و شرایط تا حدی بهبود پیدا کرد، اما این اقدامات کافی نیست و امیدواریم دغدغه‌های این نیروها به‌طور کامل برطرف شود.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: مقرر شد، پیگیری وضعیت نیروهای حق‌التدریس از دو مسیر انجام شود؛ نخست از طریق سازمان برنامه و بودجه که در این راستا مجدداً با رئیس جمهور و پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت‌وگو خواهیم کرد و موضوع از همان مسیر قبلی دنبال می‌شود؛ مسیر دوم نیز از طریق مجلس شورای اسلامی است؛ با توجه به اینکه در حال حاضر فصل بررسی بودجه ۱۴۰۵ است، امیدواریم با کمک نمایندگان مجلس و جایگاه کمیسیون آموزش، اعتبار مربوط به این نیروها در بودجه پیش‌بینی شود تا در ادامه، فرآیند تبدیل وضعیت آنان با مشکلات کمتری مواجه شود.

عضو کابینه دولت چهاردهم در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهادهای لازم از طریق اعضای کمیسیون آموزش به کمیسیون تلفیق ارائه خواهد شد و هر دو مسیر، یعنی کمیسیون تلفیق، بودجه سال جاری و همچنین سازمان برنامه و بودجه، به‌صورت هم‌زمان دنبال می‌شود، امیدواریم این مسئله نیز به نتیجه برسد.