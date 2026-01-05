  1. بین الملل
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۸

منزل معاون ترامپ هدف حمله قرار گرفت+فیلم

رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که ساعاتی پیش منزل «جی‌دی ‌ونس» معاون دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی ۲۴، رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که ساعاتی پیش منزل «جی‌دی ونس» معاون دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفته است.

این خانه در شهر سینسیناتی در ایالت اوهایو قرار دارد و گفته می‌شود که افراد مهاجم شیشه‌های آن را شکسته‌اند.

پلیس آمریکا بدون اشاره به جزئیات بیشتر اعلام کرد که یک نفر در این رابطه بازداشت شده است.

منابع آمریکایی اعلام کردند که هنگام این حمله هیچکدام از افراد خانواده او در منزل نبوده‌اند و شیشه‌ها شکسته شده‌اند.

این منابع بیان کردند که با توجه به اینکه منزل معاون رئیس جمهور حفاظت شده بوده است در این باره تحقیق به عمل می‌آید.

