فتح آباد فردوس بیشترین میزان بارندگی را  ثبت کرد

فاطمه زارعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارش ها مربوط به ایستگاه فتح آباد فردوس با ۳۵ میلی متر بارندگی بوده است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: مهریز ۳۴ میلی متر، اسلامیه ۲۸ میلی متر، سه قلعه ۲۵ میلی متر، باغستان ۲۴ میلی متر بارندگی داشته است و در مورد مراکز شهرستان ها نیز فردوس با ۱۹ میلی متر بیشترین بارندگی را ثبت کرده است.

زارعی تأکید کرد: سرایان ۱۲ میلی متر، سربیشه ۶ میلی متر، بیرجند ۵ میلی متر بارندگی داشته است.

وی با اشاره به اینکه از امروز از شدت فعالیت سامانه بارشی کاسته می شود، گفت: برای ۲۴ ساعت آینده بارش پراکنده به ویژه در نیمه شرقی پیش بینی می شود و وزش باد نیز دور از انتظار نیست و تا فردا نیز روند کاهش دما را خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته فردوس با ۵ درجه خنک ترین و طبس، غنی آباد، عشق آباد و بشرویه با ۳۰ درجه گرمترین نقطه استان بوده است.

زارعی ادامه داد: بیرجند نیز در گرمترین ساعت ۲۴ درجه و در سردترین ساعات ۹ درجه بوده است.