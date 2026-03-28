به گزارش خبرنگار مهر، امین غفاری نوازنده ویولن و رهبر ارکستر خلیج فارس با انتشار دلنوشته ای از حال و هوای متفاوت سال جدید در هم زمانی با جنگ رمضان گفت.

در دل نوشته امین غفاری آمده است:

«وطنم، این روزها، آسمانت نه با آواز چکاوک‌های بهاری، که با مرثیه‌ای حماسی لبریز شده است. امروز موسیقی ما، طنین با شکوه ایستادگی است. اگرچه چشمان تاریخ از ضجه‌های جانسوز مادران میناب خون می گرید، اما همین ناله‌ها امروز به نغمه‌ای بدل شده که الهام بخش هزاران سمفونی و مرثیه است.

در این سال، سفره‌ ما بوی غیرت گرفته، غیرتی که از گلوی استوار کوه‌های البرز و زاگرس فریاد می‌شود. در روزهایی که تجاوز دشمن، پنجه بر چهره خورشیدی ایران کشیده، ما از خاکستر خویش دگربار برمی خیزیم، تا ثابت کنیم ایران سرزمین باربدها و آرش هاست. سرزمینی که هر نغمه آن رویشی بی‌پایان است.

ایرانِ من! ای زخمی نبردهای نابرابر، سربلند بمان که فرزندانت اجازه نخواهند داد وجبی از این خاک اهورایی، زیر قدم‌های بیگانگان برود. بر بلندای عالم نامت را فریاد خواهند زد و از قداست فرهنگ متعالی و ابدی ات نواها خواهند نواخت.

چو ایران مباشد تن من مباد

بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

زنده باد ایران، جاودان باد شکوه این مرز پرگهر.»