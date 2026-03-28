وزش بادهای شمالی در سواحل جنوبی استان بوشهر؛ خلیج فارس مواج است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان می دهد که در ساعاتی از وقت امروز (شنبه) و فردا، با وزش بادهای شمالی در سواحل جنوبی استان، خلیج فارس به نسبت متلاطم است.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین در روز سه شنبه با افزایش پوشش ابر، احتمال بارش پراکنده باران در برخی نقاط، بویژه نواحی جنوب استان دور از انتظار نیست.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در سواحل جنوبی با سرعت ۱۶ تا ۴۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.
وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر، در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر و امروز در فراساحل جنوبی تا ۱۸۰ سانتیمتر خواهد بود.
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