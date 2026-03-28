بیشترین نیاز انتقال خون اصفهان به گروه خونی O منفی است

کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ذخایر خونی در استان اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر ذخایر خون در وضعیت مطلوبی قرار دارد، اما در برخی مقاطع زمانی مانند شرایط فعلی که همزمانی برخی تحولات با تعطیلات ابتدای سال نیز رخ داده است، نقش اهداکنندگان خون بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند.

وی افزود: مراکز درمانی همواره به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند و استمرار اهدای خون از سوی مردم می‌تواند پایداری ذخایر خونی را تضمین کند تا در مواقع اضطراری و برای بیماران نیازمند، مشکلی در تأمین خون وجود نداشته باشد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با تأکید بر نیاز بیشتر به برخی گروه‌های خونی تصریح کرد: در میان گروه‌های خونی، در حال حاضر بیشترین نیاز به گروه خونی O منفی وجود دارد، زیرا این گروه خونی در شرایط اضطراری برای بسیاری از بیماران قابل استفاده است.

دهراب‌پور ادامه داد: از تمامی شهروندانی که شرایط اهدای خون دارند، به‌ویژه جوانان و بانوان با هر گروه خونی و به طور خاص دارندگان گروه خونی O منفی دعوت می‌کنیم با مراجعه به مراکز انتقال خون استان، در تأمین خون مورد نیاز بیماران و مصدومان مشارکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: هر فرد سالم در بازه سنی ۱۸ تا ۶۵ سال و در برخی موارد تا ۷۰ سالگی، در صورت برخورداری از شرایط عمومی سلامت، می‌تواند به عنوان اهداکننده خون در این اقدام انسانی مشارکت داشته باشد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان تأکید کرد: حضور مستمر مردم در مراکز اهدای خون می‌تواند نقش مهمی در نجات جان بیماران، مصدومان و افرادی که به فرآورده‌های خونی نیاز دارند ایفا کند و این همراهی همواره یکی از جلوه‌های ارزشمند همبستگی اجتماعی در جامعه بوده است.