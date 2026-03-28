نامه همکاران استاد شهید دانشگاه علم و صنعت ایران به دانشگاهیان جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این نامه به شرح زیر است:

«همکاران و دوستان محترم دانشگاهی

ما همه عضو یک خانواده ایم، خانواده اساتید و نخبگان. فارغ از اینکه حوزه کاری‌مان چه باشد یا رنگ پوست‌مان، مذهب یا محل سکونت‌مان، همه پیوندهای مشترک داریم و بهم متصلیم. اگر فقدانی در بین ما رخ دهد، همه ما را متاثر می کند.

دیشب، خانواده ما یک عضو بسیار عزیز از دست داد. دکتر سعید شمقدری دانشیار دانشکده مهندسی برق، همراه با پسر ۱۸ ساله و دختر ۱۱ ساله‌اش بخاطر جنگ تحمیلی و غیرقانونی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه کشورمان به طرز فجیعی در خانه‌شان شهید شدند. دکتر شمقدری به خاطر مهربانی‌اش، دانش‌اش و دلسوزی برای دانشجویانش زبان‌زد بود. متاسفانه، این اولین بار نیست که چنین ترورهای دردناکی رخ می‌دهد و وجدان‌های بیدار از جنایت‌های صهیونیست‌ها آگاهند. این فقدان، قلب ما را بسیار شکسته است و این غم را با شما شریک می‌شویم و از شما میخواهیم هرکدام تان هرکجا هستید، در مقابل چنین ظلم هایی بی‌تقاوت نباشید و بایستید. هر صدا و کنشی مهم است تا چنین فجایعی ادامه پیدا نکند.

با غم و احترام،

اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

Dear colleagues and friends,

We are all members of one family—the family of professors and scholars. No matter our field, our skin color, our religion, or where we live, we share the same bond, we are all connected and a loss touches us all.

Last night, our family lost a beloved member, Dr. Saeed Shamghadari, Associate professor of Electrical Engineering Department, along with his 18-year-old son and 11-year-old daughter, who were tragically killed in their home by the illegal war USA and Israel initiated on us. He was known for his kindness, wisdom, and dedication to students. Sadly, this is not the first time this horrific terrors happen and conscious minds are aware of these Zionist crimes very well.

This loss has broken our hearts deeply and we share you in this grief and call on everyone, everywhere, not to be ignorant and stand against such violence. Every voice, every action matters, so that such tragedies do not continue.

With regards and sorrow,

Faculty members of Iran University of Science and Technology

الزملاء الأعزاء الجامعیین المحترمین.نحن أعضاء أسرة واحدة أسرة الاساتذة والنخب مع غض النظر عن الفوارق المهنیة و العرقیة و المذهبیة و الجغرافیة. فالوشائج التی تربطنا بعضنا البعض تسبب اشتراکنا فی المعاناة التی تلم واحدا من بشکل سواء.فالبارحة فجعنا بفقد أحد أعضائنا الأعزاء. لقد استشهد الدکتور سعید شمقدری الاستاذ المشارک لکلیة هندسة الکهرباء برفقة نجله البالغ من العمر 18 عاما و کریمته البالغة من العمر 11 عاما فی بیته بید الصهاینة و الإمریکیین الغاشمین المعتدین فی حرب مفروضة علی بلدنا العزیز.فشهیدنا الغالی بسبب حنانه و علمه وشفقته علی طلابه کان مثالیا وقدوة بین الجمیع.فهذه لیست أول مرة یتم مثل هذا الإغتیال البشع والمفجع والذی تعرفه الضمائر الیقظة. فتحن بهذا الفقدان المؤلم ننعی هذه المصیبة و نواسیکم به و ندعو الجمیع فی أی مکان أن یخرج بإدانة مثل هذا الظلم و أن لا یلتزم الصمت أمام هذه الجرائم و یعرضها بکل ما یتیسر له.فکل نداء و مبادرة تعتبر خطوة مهمة لتصدی مثل هذه الجرائم.

مع لالغ الحزن والأسی،

أعضاء هیئة التدریس بجامعة علم و صنعت الإیرانیة