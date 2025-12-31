بازیکنانی در لیگ برتر والیبال داریم که کارت ملی ندارند/ بودجه نصف شد!

ابراهیم وادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم طبیعت پس از شکست مقابل فولاد سیرجان گفت: ما در تیم طبیعت بازیکنانی داریم که در رده سنی ۱۶ و ۱۷ سال قرار دارند. هدف ما این نیست که با این بازیکنان جوان، تیم قهرمان لیگ برتر والیبال را شکست دهیم اما تمام تلاشمان این است که این بازیکنان در شرایط واقعی و در رقابتهای لیگ برتر رشد کنند. ما بازیکنان جوانی داریم و حتی جالبتر اینکه پنج بازیکن از تیم ما هنوز کارت ملی ندارند و به سن قانونی نرسیدهاند.
وی افزود: برخی از بازیکنان تاکنون در لیگ برتر بازی نکردند اما در این مدت در کنار هم بازی کردند به خوبی با هم هماهنگ شدند. ما نمیتوانیم از آنها توقع داشته باشیم که در همان ابتدا تیمهای قدرتمند مانند فولاد سیرجان را شکست دهند، اما آنها تمام توانشان را در هر بازی میگذارند.
سرمربی تیم طبیعت در ادامه به شرایط مالی باشگاه اشاره کرد و گفت: بودجه ما نسبت به سال گذشته نصف شده است. این کاهش بودجه به دلیل تغییرات سیاستهای کاری باشگاه است که قرار است از بازیکنان خودمان که در پایگاههای قهرمانی پرورش دادهایم، استفاده کنیم. هدف ما این است که باشگاه به خودکفایی برسد و از بازیکنانی که خودمان پرورش میدهیم، در مسابقات استفاده کنیم، نه اینکه بخواهیم با هزینههای زیاد بازیکنان را خریداری کنیم.
وادی عنوان کرد: در دو هفته گذشته، با تیمهای مدعی که سال گذشته مقام اول تا سوم لیگ را به دست آوردند بازی کردیم. در دو هفته پنج بازی سنگین داشتیم که در شهرهای مختلف هم برگزار شد. طبیعتاً تیمهای جوان ما در برابر چنین تیمهایی کار سختی دارند، اما ما به این بچهها اعتماد داریم و از آنها میخواهیم که با تمام توان وارد میدان شوند. بسیاری از بازیکنان ما که امسال به تیم اضافه شدهاند، به غیر از بازیکنان جوانی که به تیم اضافه شدند؛ اما باقی بازیکنان که امسال به تیم ما ملحق شدند حتی تا نیمفصل ذخیره سایر تیمها بودند.
سرمربی تیم والیبال طبیعت گفت: با این حال، آنها الان در کنار ما هستند و به تدریج شرایط بهتری پیدا میکنند. فاصله ما با برخی از تیمها قابل مقایسه نیست، آنها از نظر مالی در شرایط بهتری قرار دارند، اما تیم ما به رغم تمام محدودیتها در حال پیشرفت است.
وی در ادامه صحبتهای خود به وضعیت ویدئوی چک در لیگ برتر والیبال اشاره کرد و گفت: از سه سال پیش، تیم ما اولین باشگاه بود که ویدئو چک خریداری کرد و از آن زمان در تمامی مسابقات خود از این سیستم استفاده کردهایم. به نظر من، ویدئو چک باید جز الزامات لیگ برتر باشد تا عدالت در مسابقات رعایت شود. با این حال، برخی تیمها هنوز به این تکنولوژی دسترسی ندارند و این موضوع باید به تدریج حل شود. ما تمام تلاشمان را میکنیم تا در هر بازی بهترین عملکرد را داشته باشیم و از تمام پتانسیل بازیکنان جوانمان استفاده کنیم. به بازیکنان خودمان ایمان داریم و معتقدیم که با تمرین و رقابت مداوم، میتوانند به موفقیتهای بزرگی دست یابند.
