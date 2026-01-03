  1. ورزش
روس‌ها پاسخ قطعی نداده‌اند؛

زنان قزاقستان از حضور در تورنمنت والیبال نشسته ایران انصراف دادند

برگزاری تورنمنت بین‌المللی والیبال نشسته در حالی در برنامه فدراسیون جانبازان و توان یابان قرار دارد که روس‌ها هنوز پاسخ قطعی نداده‌اند و زنان قزاقستان هم از سفر به ایران امتناع کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان به مناسب ایام دهه فجر، برگزاری تورنمنت بین المللی والیبال نشسته با حضور تیم های ملی و «ب» ایران و همچنین تیم های روسیه و قزاقستان را در برنامه قرار داده است.

اینگونه پیش بینی شده که این تورنمنت به میزبانی مشهد و در هر دو بخش مردان و زنان برگزار شود و به همین منظور از هر دو تیم مردان و زنان روسیه و قزاقستان برای حضور در آن دعوت شده است.

تا به امروز اما قزاقستان، اعزام تیم ملی خود در بخش مردان را قطعی کرده است اما برنامه ای برای اعزام تیم در بخش زنان برنامه ای ندارد و این موضوع را به صورت رسمی اعلام کرده است. روسیه هم موافقت ابتدایی خود را برای شرکت در تورنمنت بین المللی مشهد اعلام کرده اما هنوز پاسخ قطعی و نهایی نداده است.

این در حالی است که پیش از این هم قرار بود مشابه این تورنمنت در مشهد برگزار شود اما هر دو کشور قزاقستان و روسیه به خاطر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در ایران، از سفر به کشورمان امتناع کردند و بدین ترتیب برگزاری تورنمنت در مردادماه به طور کلی منتفی شد.

حال ۲۰ تا ۳۰ بهمن به عنوان زمان برگزاری تورنمنت موردنظر، پیش بینی شده است. قرار است در این بازه زمانی، تیم های ملی و «ب» مردان و تیم ملی زنان ایران با حریفان شان اردوی مشترک برپا کنند و طی ۳ روز هم برگزارکننده دیدارهای شان در تورنمنت بین المللی باشند.

زینب حاجی حسینی

