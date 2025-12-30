ساناز رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره صدرنشینی تیم شهر آرکا در نیم فصل لیگ برتر والیبال بانوان گفت: امسال اولین سال حضور ما در مسابقات لیگ برتر والیبال است و به طبع شرایط بسیار متفاوت از لیگ دسته یک است. شرایط بازی‌ها و تیم‌ها همگی در سطح بالایی قرار دارند، اما تیم ما در این فصل با تجربه است. بازیکنان تیم هر کدام یک ستاره هستند و تجربه زیادی دارند. هر بازی برای ما چالش‌های خاص خودش را دارد و این طور نبود که بخواهیم حریفان را دست کم بگیریم. بازیکنان هیچ‌گاه دچار غرور نمی‌شوند و برای هر بازی برنامه‌ریزی و آنالیز دقیقی انجام می‌دهیم و به هر بازی به چشم یک چالش جدید نگاه می‌کنیم. هر جا که با مشکلی مواجه شویم، تجربه بازیکنان به کمک ما می‌آید و حتی در شرایطی که در پایان ست‌ها با اختلاف زیادی عقب بیفتیم، بازیکنان با خونسردی توانسته‌اند نتیجه را به نفع تیم تغییر دهند. خوشبختانه در این بخش بسیار موفق بوده‌ایم.

وی در ادامه درباره کیفیت لیگ امسال توضیح داد: امسال از سال‌های خوب لیگ برتر بود که ۱۲ تیم در آن حضور داشتند و تیم‌ها در دو گروه به رقابت پرداختند. سال گذشته به دلیل تعداد کم تیم‌ها مشکلاتی ایجاد شده بود، اما امسال خوشبختانه ۱۲ تیم آماده برای رقابت‌ها حضور داشتند و این به‌خودی‌خود یک پیشرفت بزرگ به شمار می‌رود. تیم‌هایی که از دسته یک به لیگ برتر پیوسته‌اند و خودشان را با شرایط جدید وقف دادند و در لیگ برتر حضور پیدا کردند یک اتفاق خوب است. سطح هزینه‌ها در لیگ برتر و دسته یک کاملاً متفاوت است و واقعاً اراده بزرگ می‌خواهد که حضور پیدا کردند و باعث ارتقا رقابت‌ها شدند. از نظر فنی هم تیم‌ها تقریباً خوب هستند.

سرمربی تیم شهر آرکا همچنین در خصوص برنامه‌های تیم برای نیم فصل دوم رقابت‌ها گفت: تمرکز اصلی ما حفظ صدرنشینی در نیم فصل دوم است. قطعاً در نیم فصل دوم رقابت‌ها سخت‌تر خواهد شد و تیم‌ها برای تقویت خود یارگیری خواهند کرد. شناخت تیم‌ها از یکدیگر بیشتر می‌شود و این امر چالش‌های جدیدی به وجود می‌آورد. ما برای دور برگشت برنامه‌های مشخص و متفاوتی داریم و قصد داریم با تمرینات بیشتر، آنالیز دقیق‌تر بازی‌ها و برگزاری جلسات مداوم با بازیکنان، صدرنشینی خود را حفظ کنیم. حفظ صدرنشینی نه تنها برای ما مهم است بلکه این امر باعث می‌شود که در مرحله پلی‌آف شرایط بهتری داشته باشیم. به همین دلیل پس از چند روز استراحت، تیم ما آماده خواهد شد تا تمرینات فشرده‌تر و مصمم‌تری را آغاز کند.

وی گفت: برخی از بازیکنان ما آسیب‌های جزئی دارند که نیاز به درمان و بهبود دارند. بعد از چند روز استراحت، تمرینات فشرده‌تری را آغاز خواهیم کرد. ما می‌خواهیم نیم فصل دوم با آمادگی کامل به میدان برویم و کم و کاستی‌های فصل اول را برطرف کنیم. با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و شناخت بهتر از تیم‌ها و رقبا، امیدواریم که موفقیت‌های خود را در نیم فصل دوم ادامه دهیم.