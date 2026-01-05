۳۷ درصد نوآموزان خراسان رضوی نوبت سنجش بدو ورود گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کریمی افین از آغاز برنامه ملی سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان خبر داد و اظهار کرد: تاکنون ۴۲ هزار و ۳۰۰ نفر معادل ۳۷ درصد نوآموزان در سامانه نوبت‌گیری ثبت‌نام کرده‌اند و در حال انجام مراحل تست سنجش هستند.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی بیان کرد: تاکنون بیش از ۴۲ هزار نفر از ۱۱۴ هزار نوآموز هدف‌گذاری شده، نوبت‌گیری خود را انجام داده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش آمار نوبت‌گیری افزود: با اطلاع‌رسانی‌هایی که در فضای مجازی و از طریق رسانه‌ها آغاز شده، روزانه حدود ۲ هزار نفر نوبت‌گیری می‌کنند که برای پاسخگویی به این رشد، مقدمات افتتاح هفت پایگاه فوق‌العاده علاوه بر ۶۸ پایگاه فعلی استان فراهم شده است.

کریمی افین اظهار کرد: از این هفت پایگاه یک مورد هم به صورت سیار برای خدمات‌رسانی به مناطق روستایی منطقه تبادکان اختصاص دارد.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی تاکید کرد: برنامه تست سنجش برای متولدین ۱۳ شهریور تا ۱۴ مهرماه که در سال تحصیلی آینده مشمول ثبت‌نام در پایه اول ابتدایی هستند، الزامی است.

وی در خصوص مهلت و نحوه نوبت‌گیری گفت: این برنامه تا پایان دی‌ماه برای شهرستان‌های استان و پایان بهمن‌ماه برای نواحی مشهد ادامه می‌یابد.

کریمی افین با اشاره به اینکه هزینه نوبت‌گیری و انجام تست‌های غربالگری (شنوایی، بینایی، آمادگی تحصیلی و بهداشتی) ۹۰۰ هزار ریال است، افزود: در زمان ثبت نام این مبلغ در درگاه پرداخت سامانه سیرت ۲ به نشانی sirat۲.medu.ir قابل پرداخت است.