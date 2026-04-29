پیشرفت ۷۹ درصدی سنجش سلامت نوآموزان در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کریمی ظهر چهارشنبه در نشست خبری آموزش و پرورش استان با اشاره به اهمیت اجرای طرح سنجش سلامت نوآموزان ورودی پایه اول ابتدایی اظهار کرد: براساس اعلام ثبت‌احوال، امسال ۱۱۳ هزار و ۹۹۱ نوآموز واجد شرایط ورود به پایه اول ابتدایی در استان داریم که باید تحت سنجش سلامت قرار بگیرند.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی بیان کرد: تا این لحظه ۷۹ درصد از نوآموزان، یعنی بیش از ۹۰ هزار نفر، نوبت سنجش دریافت کرده‌اند و انتظار داریم ظرف سه روز آینده پرونده نوبت‌دهی تکمیل شود.

وی از خانواده‌هایی که هنوز برای دریافت نوبت اقدام نکرده‌اند خواست با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها از روند نوبت‌گیری مطلع شوند و اظهار کرد: در بیش از ۷۰ پایگاه سنجش فعال در سطح استان، فرآیند تست‌های سنجش در حال انجام است. خانواده‌های دانش‌آموزان ایرانی می‌توانند بدون مراجعه حضوری نوبت خود را ثبت کنند، اما دانش‌آموزان اتباع باید با مراجعه به پایگاه‌های مشخص‌شده نوبت دریافت کنند.

کریمی به همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف اشاره کرد و گفت: سال گذشته بخشی از وسایل کمک‌آموزشی دانش‌آموزان ناشنوا توسط بنیاد برکت و آستان قدس رضوی تأمین شد که از این حمایت‌ها قدردانی می‌کنیم. همچنین اخیراً نیز ستاد اجرایی فرمان امام کمک‌هایی را برای دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه ارسال کرده است.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی با اشاره به فعالیت اداره آموزش و پرورش استثنایی در حوزه تولید و چاپ کتب بریل افزود: کتاب‌رسانی و چاپ کتاب‌های بریل برای دانش‌آموزان خراسان رضوی، استان گلستان و سیستان‌وبلوچستان در حال انجام است.

وی همچنین به تولید محتوای آموزشی ویژه اشاره کرد و گفت: تا کنون هزار و ششصد و دو دقیقه محتوای آموزشی تخصصی برای پخش در مدرسه تلویزیونی و شبکه آموزش تولید و منتشر شده است.