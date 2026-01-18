سنجش بدو ورود به دبستان آذربایجان شرقی تا پایان اسفند تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا سردارپور روز یکشنبه با اعلام این خبر گفت: اولویت با متولدین سال ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹؛ ثبت‌نام کتب در اردیبهشت انجام می‌شود.

وی با تشریح جزئیات این طرح، اظهار داشت: گروه سنی چهار تا هفت سال واجد شرایط سنجش بدو ورود هستند، اما اولویت‌بندی بر اساس متولدین ۰۱/۰۷/۱۳۹۸ تا ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۹۹‬ انجام می‌شود. همچنین، دانش‌آموزانی که در سال‌های گذشته در این سنجش شرکت نکرده‌اند نیز می‌توانند اقدام کنند.

وی افزود: اولیای واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی http://sirat۲.medu.ir نسبت به اخذ نوبت اقدام نمایند. در حال حاضر، ۴۳ مرکز سنجش در سطح استان و ۹ مرکز در شهر تبریز فعال هستند.

سردارپور با اشاره به روند ثبت‌نام، بیان کرد: تاکنون ۲۶ هزار نفر نوبت‌گیری کرده‌اند، در حالی که جمعیت هدف ۵۳ هزار نفر برآورد می‌شود.

وی تأکید کرد: بر خلاف رویه سال‌های گذشته، ثبت‌نام پایه اول و دریافت کتب درسی در اردیبهشت ماه صورت خواهد گرفت، لذا ضرورت دارد والدین نوبت‌گیری را پیش از موعد مقرر در سامانه نهایی کنند.

سرپرست اداره آموزش و پرورش استثنائی استان تأکید کرد: شرکت در این سنجش برای ورود به دوره‌های پیش‌دبستانی و دبستان الزامی است؛ زیرا این فرآیند با شناسایی دقیق توانمندی‌ها و آمادگی‌های یادگیری، بهترین مسیر تحصیلی را برای کودکان فراهم می‌سازد.

مدارک مورد نیاز در زمان مراجعه حضوری شامل اصل شناسنامه دانش‌آموز و والدین، یک قطعه عکس ۳ در ۴، کارت واکسیناسیون و برگه نوبت‌گیری از سامانه است.