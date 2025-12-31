انبار فروش اینترنتی داروهای غیرمجاز در شیراز پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد خشنود گفت: در پی رصد مستمر فضای مجازی و دریافت گزارش‌های مردمی، کارشناسان حوزه مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت‌محور موفق به شناسایی انباری شدند که در آن مقادیر قابل توجهی داروی غیرمجاز و فاقد مجوز نگهداری و برای فروش اینترنتی آماده‌سازی می‌شد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد متخلفان این داروها را در شرایط کاملاً غیربهداشتی بسته‌بندی کرده و از طریق پلتفرم‌ها و شبکه‌های آنلاین به مصرف‌کنندگان در نقاط مختلف کشور ارسال می‌کردند؛ اقدامی که می‌توانست سلامت شهروندان را به‌طور جدی به خطر اندازد.

معاون غذا و دارو دانشگاه تصریح کرد: عملیات شناسایی و پلمب این انبار با حضور نماینده دادستانی، با دستور مقام قضائی و با همکاری نیروی انتظامی انجام شد و محل مذکور به‌طور کامل تعطیل گردید.

خشنود ادامه داد: در جریان این اقدام قانونی، مقادیر قابل توجهی داروی قاچاق و غیرمجاز کشف و ضبط شد و عوامل اصلی این فعالیت غیرقانونی پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و دستگیر شدند.

وی در پایان با هشدار به شهروندان تأکید کرد: داروهای مورد نیاز باید صرفاً از داروخانه‌های مجاز تهیه شود و خرید دارو از فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و منابع نامعتبر می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری برای سلامت افراد به همراه داشته باشد. شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فروش غیرمجاز دارو و کالاهای سلامت‌محور، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.