سیفی: هدف ما کسب پیروزی مقابل البطائح است

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال شباب الاهلی و البطائح که هدایت آن بر عهده فرهاد مجیدی است باید چهارشنبه ۱۷ دی و در هفته دوازدهم لیگ ادنوک امارات رو در روی هم قرار گیرند.
مرصاد سیفی مدافع ایرانی تیم فوتبال شباب الاهلی در نشست خبری پیش از این بازی اظهار داشت: تمامی تیمها در مسابقات مختلف انگیزه دارند و تلاش میکنند تا سه امتیاز کامل را به دست آورند.
او ادامه داد: ما به همه تیمها احترام میگذاریم و در هر بازی تلاش میکنیم تا بهترین عملکرد را از خود به نمایش بگذاریم. برای این بازی آماده هستیم و تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته ایم.
سیفی افزود: هدف ما کسب پیروزی و خوشحال کردن هوادارانمان است که به ورزشگاه خواهند آمد. امیدوارم همراه با همتیمیهایم بتوانیم نتیجه مورد نظر را کسب کنیم و با کسب امتیاز، گامی دیگر به سوی اهداف تیم برداریم.
