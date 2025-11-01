آخرین وضعیت آزمون در امارات/ سردار حداکثر دو ماه دیگر در میادین

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه البیان امارات، «عبدالمجید حسین» نایب رئیس هیئت‌مدیره باشگاه شباب الاهلی، هواداران این تیم را درباره وضعیت سردار آزمون، مهاجم ایرانی تیم، مطمئن کرد. او گفت آزمون چند هفته پیش تحت عمل جراحی موفقی قرار گرفته و در حال حاضر در مرحله درمان و توان‌بخشی است. به گفته او، طبق گزارش‌های پزشکی، انتظار می‌رود سردار آزمون طی یک تا دو ماه آینده به میادین بازگردد.

عبدالمجید حسین ابراز امیدواری کرد که آزمون پس از بازگشت، با آمادگی بیشتر بتواند به تیم کمک کند، به‌ویژه در مقطعی که باشگاه به حضور همه بازیکنان خود نیاز دارد. او همچنین تأکید کرد با پیشرفت مسابقات، اهمیت رقابت‌ها نیز افزایش می‌یابد.

عبدالمجید حسین همچنین رضایت هیئت‌مدیره شرکت فوتبال شباب الاهلی از تلاش و کار کادر فنی، اداری و بازیکنان را اعلام کرد و گفت همه اعضای تیم می‌دانند که باید همیشه بهترین عملکرد خود را ارائه دهند. او تأکید کرد شباب الاهلی در همه رقابت‌ها تیمی مدعی است، حتی اگر در برخی مسابقات از بخت با او یار نباشد. وی ابراز امیدواری کرد روند صعودی عملکرد تیم ادامه داشته باشد و بازیکنان در هفته‌های آینده گل‌های بیشتری به ثمر برسانند.

او در پایان با اشاره به اینکه پرونده لیگ ادنوک به طور موقت بسته شده، گفت تمرکز شباب الاهلی روی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲ است؛ چرا که این تیم در دور چهارم این رقابت‌ها باید در دوحه به مصاف الدحیل قطر برود. عبدالمجید حسین در پایان تأکید کرد که تیمش همه مسابقات را با یک درجه اهمیت و تمرکز برگزار می‌کند و اولویت اصلی کادر فنی آماده‌سازی بازیکنان است. او همچنین از هواداران خواست همچنان به حمایت و پشتیبانی از تیم ادامه دهند تا شباب الاهلی بتواند پیروزی‌های بیشتری به دست آورد.