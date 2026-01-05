به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دیکارلو رزمری» معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی در نشست امروز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل درباره ونزوئلا گفت: عمیقاً نگران تشدید احتمالی بیثباتی در ونزوئلا، تأثیر بالقوه آن بر منطقه و آثاری هستم که ممکن است در نحوه روابط بین کشورها ایجاد کند.
معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی در این نشست ادامه داد: نگرانیم که عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا با قوانین بینالمللی مطابقت ندارد. من از همه نقش آفرینان در ونزوئلا میخواهم که در یک گفتگوی دموکراتیک فراگیر شرکت کنند.
«دیکارلو رزمری» سپس اضافه کرد: آمادهایم از تمام تلاشهایی که با هدف کمک به ونزوئلاییها برای یافتن راهی مسالمتآمیز به سوی جلو انجام میشود، حمایت کنیم. ما نگران عملیات ایالات متحده در ونزوئلا هستیم که میتواند بر مسیر روابط بین دو کشور تأثیر بگذارد.
نظر شما