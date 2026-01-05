به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت امور خارجه فیلیپین در بیانیه‌ای درباره حمله آمریکا به نزوئلا، اعلام کرد که مانیل از واشنگتن خواسته است با پایبندی به حقوق بین‌الملل، از تشدید درگیری جلوگیری کرده و صلح و نظم را به کاراکاس بازگرداند.

در این بیانیه آمده است: فیلیپین تحولات ونزوئلا و پیامدهای آن بر صلح و ثبات منطقه و همچنین نظم بین‌المللی را با نگرانی دنبال می‌کند.

وزارت امور خارجه فیلیپین اعلام کرد: ضمن احترام به ملاحظات امنیتی آمریکا، خواهان رعایت اصول حقوق بین الملل از سوی این کشور و عدم توسل به زور و عدم مداخله در دیگر کشورها هستیم.

در این بیانیه آمده است: فیلیپین از طرفین درگیری می‌خواهد با احترام به حقوق بین‌الملل، از جمله منشور سازمان ملل متحد، خویشتنداری به خرج دهند تا از تشدید درگیری جلوگیری شود.

کشورهای مختلف جهان، اقدام واشنگتن در حمله به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور را نقض منشور ملل متحد اعلام کرده‌اند. تحلیلگران، تسلط بر منابع نفتی منطقه را هدف نهایی این حمله می‌دانند.

کارشناسان معتقدند هدف آمریکا از حمله به ونزوئلا و ربایش رئیس جمهوری این کشور، وادار کردن کاراکاس به تسلیم است.