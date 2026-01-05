بیانیه احزاب استان قزوین در واکنش به حوادث اخیر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، احزاب انقلابی استان قزوین با صدور بیانیه‌ای، ضمن محکومیت حوادث اخیر در برخی نقاط کشور، این رخدادها را نتیجه تحریکات و دخالت‌های دشمنان خارجی دانسته و بر لزوم هوشیاری ملی و توجه جدی به مطالبات معیشتی مردم تأکید کردند.

در این بیانیه آمده است: آنچه در روزهای اخیر در برخی نقاط کشور مشاهده شده، به‌روشنی بیانگر نقش‌آفرینی و دخالت دشمنان خارجی با هدف ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در میهن اسلامی است. جمهوری اسلامی ایران با قدرت، اقتدار و هوشیاری کامل، این توطئه‌ها را خنثی کرده و امنیت و آرامش را به جامعه بازخواهد گرداند.

در ادامه بیانیه تصریح شده است: دخالت‌ها و اظهارنظرهای مقامات کشورهای بیگانه، خود گواه روشنی بر نقش آنان در طراحی و پشتیبانی از این آشوب‌هاست و ملت ایران همچون گذشته، یکپارچه و تحت هدایت و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در برابر این توطئه‌ها ایستادگی خواهد کرد.

در این بیانیه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: «ما در مقابل دشمن کوتاه نمی‌آییم، ما با اتکا و اتکال به خدای متعال و با اطمینان به همراهی مردم دشمن را به زانو درخواهیم آورد.»

احزاب انقلابی استان قزوین در بخش دیگری از این بیانیه با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل معیشتی مردم اعلام کردند: تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی، زندگی روزمره بسیاری از هموطنان را تحت تأثیر قرار داده و این موضوع نیازمند عزمی ملی و اتخاذ سیاست‌های دقیق، شفاف و کارآمد در حوزه اقتصادی است.

در ادامه این بیانیه بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی، اتخاذ سیاست‌های پایدار برای مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی و بازسازی اعتماد عمومی تأکید شده و آمده است: انسجام داخلی و هوشیاری اجتماعی زمانی پایدار خواهد بود که مردم علاوه بر امنیت سیاسی، از ثبات اقتصادی و رفاه نسبی معیشتی نیز برخوردار باشند.

احزاب انقلابی استان قزوین در پایان با بیان اینکه انتظار می‌رود دولت محترم با همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضائی، از همه ظرفیت‌های کارشناسی داخلی بهره بگیرد، تصریح کردند: ارائه برنامه‌ای منسجم و عملی برای مهار تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از اقشار حقوق‌بگیر و محروم جامعه، ضرورتی انکارناپذیر است.

در پایان این بیانیه آمده است: با اتحاد ملی، هوشیاری در برابر دشمنان و اصلاح نقاط ضعف داخلی، ایران اسلامی به لطف خداوند متعال از این مرحله نیز، علیرغم خواست دشمنان، سربلند و مقتدر عبور خواهد کرد، ان‌شاءالله.