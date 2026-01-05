فرماندار عسلویه: پرداخت تسهیلات به مردم تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار ظهر دوشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان عسلویه با حضور مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به سیاست‌های اقتصادی نظام در سال‌های اخیر به اجرایی‌سازی سیاست‌های کلان دولت در رفع موانع تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی را اولویت اصلی دستگاه‌های اجرایی دانست.

فرماندار عسلویه بانک‌ها را مهم‌ترین نهاد در تأمین منابع سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار عنوان کرد و افزود: تا سهم تسهیلات پرداختی به مردم متناسب با حجم سپرده‌های جذب‌شده افزایش یابد.

وی گفت: همچنین از شرکت‌های بزرگ درخواست می‌شود تا با نگهداری سپرده‌های خود در بانک‌های محلی، ظرفیت اعتباری منطقه را ارتقا دهند.

پاسالار با بیان اینکه شهرستان در زمینه جذب و پرداخت تسهیلات اشتغال با تأخیر مواجه است، از بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی خواست تا با تلاش مضاعف و استفاده بهینه از فرصت باقی‌مانده سال، این عقب‌ماندگی را جبران نمایند

وی اضافه کرد: به منظور نظارت مستمر بر این روند، جلسات کارگروه اشتغال به صورت هفتگی و با حضور مدیران بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط برگزار خواهد شد و نهادهای حمایتی نیز موظف به گزارش‌دهی عملکرد و تحقق اهداف تعیین‌شده هستند.