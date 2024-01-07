به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی صبح یکشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید شهرستان دیلم اظهار داشت: همه دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات، بانک‌های عامل و نهادهای حمایتی و انقلابی در جذب سهمیه هزار و ۲۴۰ میلیارد ریالی شهرستان از محل تبصره ۱۸ تسهیلات اشتغال‌زایی در سال جاری تسریع کنند.

وی افزود: دستگاه‌های عضو کارگروه، نهادهای حمایتی و انقلابی و بانک‌های عامل برابر شیوه‌نامه و بخشنامه اجرایی و نظارتی ابلاغی مربوط به تسهیلات مذکور، ضمن شناسایی افراد واجد شرایط و مستحق‌تر دریافت تسهیلات، در فرآیند شناسایی، تهیه لیست متقاضیان، ثبت نام آنها در سامانه مربوطه، تشکیل کمیته فنی و راستی آزمایی تسریع کنند تا در اسرع وقت نسبت به جذب کامل سهمیه اقدام شود.

فرماندار دیلم گفت: بخشی از تسهیلات مذکور برابر دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی، برای اجرای پنل‌های خورشیدی و طرح‌های کارفرمایی با همکاری بنیاد برکت، کمیته امداد، امور روستایی با محوریت بخشداران مدنظر قرار گیرد.

ارزیابی عملکرد مدیران در اشتغال‌زایی

رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و رفع موانع تولید دیلم تصریح کرد: در صورتی که دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی نتوانند به‌موقع اقدام به شناسایی، معرفی، ارائه لیست متقاضیان خود کنند، برابر دستورالعمل و مصوبه‌های کارگروه استانی نسبت به جابجایی بخشی از سهمیه جذب نشده آنها با قاطعیت اقدام خواهد شد و در اختیار سایر بخش‌ها که جذب بهتری داشته‌اند قرار خواهد گرفت.

وی افزود: مردم، عملکرد شما مدیران دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل، نهادهای حمایتی و انقلابی و سایر ارکان دولت را به‌دقت مورد ارزیابی و مشاهده قرار خواهند داد.

فرماندار دیلم بیان کرد: تشکیل منظم و مستمر جلسات کارگروه و جلسات کمیته فنی راستی آزمایی و اعلام نتیجه به بانک‌های عامل، ارسال گزارش اقدامات و صورت جلسات به دبیرخانه کارگروه مربوطه در استان بوشهر تسریع شود.

وی اظهار داشت: ثبت متقاضیان در سامانه جامع اشتغال و رصد مستمر انجام و در جلسات کارگروه و جلسات کمیته فنی و راستی آزمایی عملکرد، گزارش شود.

رفع موانع تولید شهرستان

فرماندار دیلم گفت: ۳۰ درصد سهم اعتبارات بنیاد برکت برای طرح‌های کارفرمایی با اولویت شناسایی طرح‌ها با هماهنگی حوزه اقتصادی فرمانداری و دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و رفع موانع تولید شهرستان و تعیین ساز و کار معرفی طرح‌های کارفرمایی واقعی به بانک‌های عامل بجد مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: در راستای جذب تسهیلات تبصره ۱۸ شهرستان، تاکنون ۲ نشست اصلی کارگروه، یک نشست با حوزه روستایی دهیاران و شوراهای روستایی بخش مرکزی و یک نشست کمیته فنی راستی آزمایی لیست متقاضیان ارسالی توسط دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و بانک‌های عامل تشکیل شده است.

در این نشست، کارشناسان حوزه اقتصادی فرمانداری و نهادهای حمایتی و انقلابی گزارشی از عملکرد حوزه‌های خود و شناسایی متقاضیان واجد شرایط و مستحق دریافت تسهیلات اشتغال زایی ارائه کردند.