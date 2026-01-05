علیرضا عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر از ابنیه تاریخی شهرستان کاشان تا نیمه دیماه سال جاری بازدید کردند.

وی ابراز کرد: از مجموع این بازدید، حدود ۹۰۰ هزار نفر از مجموعه جهانی باغ فین، بیش از ۲۰۰ هزار نفر از خانه تاریخی بروجردی و بیش از ۱۰۰ هزار نفر از محوطه باستانی سیلک بازدید کردند که مجموعاً نسبت به موارد مشابه سال پیش حدود ۱۲ درصد رشد داشته است.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان کاشان با بیان اینکه در این مدت بیش از هفت هزار گردشگر خارجی نیز از این ابنیه بازید نموده‌اند، تصریح کرد: در روزهای تعطیل آخر هفته پیش از ۱۰ ام تا ۱۳ ام دیماه بیش از هفت هزار نفر نیز از ابنیه تاریخی تحت پوشش این اداره بازدید نموده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: موزه ملی کاشان به عنوان یکی از شاخص ترین موزه‌های ایران واقع در باغ تاریخی فین پس از حدود سه دهه در حال مرمت و باززنده سازی است که در ایام نوروز به روی گردشگران گشوده خواهد شد.

عبدالله زاده گفت: در بین بیش از یک هزار و ۷۰۰ اثر تاریخی شناسایی شده شهرستان کاشان، ۳۶۹ اثر آن در فهرست میراث ملی کشور و ۵۲ اثر در میراث معنوی فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده که اکنون ۲۵ اثر تاریخی و طبیعی کاشان در معرض بازدید است.

وی گفت: شش اثر ثبت جهانی شامل مجموعه باغ موزه فین، مهارت سنتی بافت قالی کاشان، کاروانسرای گبرآباد، آئین قالیشویان مشهد اردهال کاشان و عضویت کاشان به عنوان شهر خلاق جهانی معماری افتخاری برای منطقه کاشان است و علاوه بر این هنرمندان کاشانی نیز ۸۰ نشان ملی کشور و ۲۰ نشان جهانی صنایع دستی را از سازمان جهانی یونسکو دریافت کرده‌اند.